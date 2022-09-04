"يا ولدي لا تموت".. تفاعل واسع مع رسالة بطل الجوجيتسو السعودي محمد آل مخلص لابنه

لاقى فيديو نشره اللاعب السعودي محمد آل مخلص اليامي، بعد حصوله على ذهبية بطولة العالم في رياضة الجوجيتسو التي أقيمت بأمريكا، تفاعلا واسعا، بعدما وجه رسالة لنجله الذي يعاني من وعكة صحية شديدة.

وقال محمد آل مخلص في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: ”الحمدلله أولا وأخيرا، الحمدلله الذي أعطاني القدرة لأمثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل، اليوم في لاس فيغاس لا علم يعلو فوق العلم السعودي“.

الحمدلله اولا واخيرا

الحمدلله اللذي اعطاني القدره لامثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل

اليوم في لاس فيغاس لا علم يعلو فوق العلم السعودي @Badermasaker@F_BinHithleen#بطل_العالم_السعودي_٢٠٢٢ pic.twitter.com/Uq7n8wn2g5 — محمد آل مخلص (@Mohamme26499292) September 3, 2022

وأضاف في مقطع فيديو آخر: “يا خادم البيتين هذه لعيناك، ولعينيك يا فهد، ياسيدي محمد آمنت بنا كشعب قوي وهامته قوية واليوم أثبتنا ذلك اللهم لك الحمد، للشعب السعودي كله، شكرًا لكم، كنتم خير داعم لي من البداية لليوم”.

كما وجه رسالة لابنه وهو يبكي، قائلا: ”أنت وعدتني يا ولدي لا تستسلم للمرض، تكفى يا ولدي لا تموت“.

"لا يوجد علم فوق علم بلادي🇸🇦" كفوو والله يابو فهد نبارك لاخينا محمد ال مخلص ونبارك لك حصولك على الذهبية وهذا تشريف لنا وفخر وفوز السعودي🇸🇦 هو فوز الكويتي 🇰🇼

الا يستحق منا الدعاء لأبنه بالشفاء

ويتكفلون برعاية فهد في افضل المستشفيات @Mohamme26499292

#بطل_العالم_السعودي_٢٠٢٢ pic.twitter.com/6MzAiKfaik — فاضل بن دبـلان (@DABLLAN) September 4, 2022

وقال الإعلامي عبدالله عبيان، عبر حسابه على تويتر، تعليقا على الفيديو: ”دموع يكسوها شموخ الوطن وراية سعودية ترفرف عاليا، وذهب مستحق، ورسالة مؤثرة من الفائز لابنه الذي يصارع المرض، هكذا ظهر البطل محمد آل مخلص بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو المقامة في أمريكا.. ألف ألف مبروك وأسأل الله الشفاء لابنك فهد“.

دموع يكسوها شموخ الوطن

وراية سعودية ترفرف عاليا

وذهب مستحق

ورسالة مؤثره من الفائز لابنه الذي يصارع المرض

هكذا ظهر البطل #محمد_آل_مخلص بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لـ #الجوجيتسو المقامة في أمريكا.. ألف ألف مبروك وأسأل الله الشفاء لابنك فهد

pic.twitter.com/7dJAUdwOs1 — عبدالله عبيان (@Abdullah_Obian) September 4, 2022

وقال المغرد علي اليامي: ”رغم الألم على وضع ابنه المريض البطل السعودي محمد آل مخلص يذرف دموع الفرح بعد فوزه بذهبية بطولة الجوجيتسو في الولايات المتحدة.. كلمات صادقة في حب الوطن والقيادة.. شكرا محمد آل مخلص وشفى الله ابنك وعافاه من كل داء“.

رغم الألم على وضع ابنه المريض البطل السعودي محمد آل مخلص يذرف دموع الفرح بعد فوزه بذهبية بطولة الجيجتسو في الولايات المتحدة.. كلمات صادقة في حب الوطن والقيادة .. شكرا محمد ال مخلص وشفى الله ابنك وعافاه من كل داء

#بطل_العالم_السعودي_٢٠٢٢ pic.twitter.com/sINSZe7LRV — علي اليامي (@3525_ali) September 4, 2022

ونشر أحد الحسابات فيديو للطفل فهد، نجل البطل السعودي، وهو في طريقه لإحدى المستشفيات في أمريكا من أجل العلاج، حيث بدا على الطفل معاناته من أزمة صحية.

هذا فهد ابن بطل العالم في الجوجيتسو محمد ال مخلص والذي حاز على البطولة ورفع راية السعودية بالذهبية أثناء علاج نجله شفاءه الله وعافاه pic.twitter.com/fee7qToOKR https://t.co/YOPHHvpAQn — عبدالرحمن | Dentist (@Dent2030) September 4, 2022

وكان محمد آل مخلص اليامي، قد كشف سابقا أن قصة مرض ابنه بدأت منذ الولادة بعد أن كشفت كل الفحوص الطبية أنه يعاني من مرض عضال في الرئتين ويحتاج إلى زراعة.

ومارس اليامي رياضة الجوجيتسو التي تعد من رياضات الدفاع عن النفس التي يُستخدم فيها الذراعان والقدمان، وتعتبر شكلا من أشكال الفنون القتالية ويرجع تاريخها إلى المحاربين اليابانيين، لكن اليامي تدرب وطور قدراته حتى أتقن الرياضة بشكل احترافي.

وتتم ممارسة الجوجيتسو الآن داخل وخارج اليابان ولاقت انتشارا واسعا في الوطن العربي خاصة في الإمارات التي تستضيف فيها بطولات عالمية.