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رياضة

"يا ولدي لا تموت".. تفاعل واسع مع رسالة بطل الجوجيتسو السعودي محمد آل مخلص لابنه
تاريخ النشر: 04 سبتمبر 2022 8:48 GMT
تاريخ التحديث: 04 سبتمبر 2022 9:00 GMT

"يا ولدي لا تموت".. تفاعل واسع مع رسالة بطل الجوجيتسو السعودي محمد آل مخلص لابنه

لاقى فيديو نشره اللاعب السعودي محمد آل مخلص اليامي، بعد حصوله على ذهبية بطولة العالم في رياضة الجوجيتسو التي أقيمت بأمريكا، تفاعلا واسعا، بعدما وجه رسالة لنجله

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

لاقى فيديو نشره اللاعب السعودي محمد آل مخلص اليامي، بعد حصوله على ذهبية بطولة العالم في رياضة الجوجيتسو التي أقيمت بأمريكا، تفاعلا واسعا، بعدما وجه رسالة لنجله الذي يعاني من وعكة صحية شديدة.

وقال محمد آل مخلص في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: ”الحمدلله أولا وأخيرا، الحمدلله الذي أعطاني القدرة لأمثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل، اليوم في لاس فيغاس لا علم يعلو فوق العلم السعودي“.

وأضاف في مقطع فيديو آخر: “يا خادم البيتين هذه لعيناك، ولعينيك يا فهد، ياسيدي محمد آمنت بنا كشعب قوي وهامته قوية واليوم أثبتنا ذلك اللهم لك الحمد، للشعب السعودي كله، شكرًا لكم، كنتم خير داعم لي من البداية لليوم”.

كما وجه رسالة لابنه وهو يبكي، قائلا: ”أنت وعدتني يا ولدي لا تستسلم للمرض، تكفى يا ولدي لا تموت“.

وقال الإعلامي عبدالله عبيان، عبر حسابه على تويتر، تعليقا على الفيديو: ”دموع يكسوها شموخ الوطن وراية سعودية ترفرف عاليا، وذهب مستحق، ورسالة مؤثرة من الفائز لابنه الذي يصارع المرض، هكذا ظهر  البطل محمد آل مخلص بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو المقامة في أمريكا.. ألف ألف مبروك وأسأل الله الشفاء لابنك فهد“.

وقال المغرد علي اليامي: ”رغم الألم على وضع ابنه المريض البطل السعودي محمد آل مخلص يذرف دموع الفرح بعد فوزه بذهبية بطولة الجوجيتسو في الولايات المتحدة.. كلمات صادقة في حب الوطن والقيادة.. شكرا محمد آل مخلص وشفى الله ابنك وعافاه من كل داء“.

ونشر أحد الحسابات فيديو للطفل فهد، نجل البطل السعودي، وهو في طريقه لإحدى المستشفيات في أمريكا من أجل العلاج، حيث بدا على الطفل معاناته من أزمة صحية.

وكان محمد آل مخلص اليامي، قد كشف سابقا أن قصة مرض ابنه بدأت منذ الولادة بعد أن كشفت كل الفحوص الطبية أنه يعاني من مرض عضال في الرئتين ويحتاج إلى زراعة.

ومارس اليامي رياضة الجوجيتسو التي تعد من رياضات الدفاع عن النفس التي يُستخدم فيها الذراعان والقدمان، وتعتبر شكلا من أشكال الفنون القتالية ويرجع تاريخها إلى المحاربين اليابانيين، لكن اليامي تدرب وطور قدراته حتى أتقن الرياضة بشكل احترافي.

وتتم ممارسة الجوجيتسو الآن داخل وخارج اليابان ولاقت انتشارا واسعا في الوطن العربي خاصة في الإمارات التي تستضيف فيها بطولات عالمية.

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