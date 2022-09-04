بيتي مارتينيز يرد على تقارير معاناته من مشكلة بالقلب واقتراب رحيله عن النصر السعودي

حرص الأرجنتيني بيتي مارتينيز، نجم نادي النصر السعودي، على الرد سريعا على التقارير التي أشارت إلى تعرضه لإصابة قوية ستجبر إدارة ”العالمي“ على رحيله وفسخ التعاقد معه.

وقال بيتي مارتينيز، في رسالة مقتضبة، عبر حسابه على ”إنستغرام“، يوم الأحد: ”قريبًا سأعود لأرضية الملعب، وأقدم أفضل ما لدي، ما اعاني منه هو التهاب في غشاء التامور المحيط بالقلب“.

وكان أكثر من إعلامي رياضي في الوسط السعودي، قد قال إن مارتينيز يعاني من إصابة كبرى، تهدد مسيرته مع كرة القدم، حيث ذهبوا إلى أن النصر يتجه إلى فسخ عقد النجم الأرجنتيني، بسبب معاناته من مشاكل في القلب.

ويمتلك النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، عقدًا مع النصر، يستمر إلى صيف 2024.

وفي حالة فسخ عقد بيتي مارتينيز، بسبب الإصابة، حال أكدت ذلك التقارير الطبية، يعني ذلك أحقية النصر في التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، وتسجيله في قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

وكان النصر قد تعاقد في صيف 2022، مع 5 لاعبين، هم البرازيلي لويس غوستافو، الكولومبي ديفيد أوسبينا، الإسباني ألفارو غونزاليس، الإيفواري غيسلان كونان، عبدالرحمن غريب.

وخسر النصر أمس من التعاون بهدف قاتل في الدقيقة 96 سجله اللاعب سميحان النابت ليخطف ثلاث نقاط ثمينة من العالمي في الجولة الثانية من الدوري.

ويستقبل فريق النصر نظيره ضمك يوم 10 سبتمبر الجاري على ملعب مرسول بارك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.