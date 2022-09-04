حقيقة مفاوضات النادي الأهلي السعودي لضم المغربي نور الدين أمرابط

كشف موقع ”on sports“ اليوناني أن نادي أيك أثينا لم يتلق أي عرض رسمي من النادي الأهلي السعودي، من أجل التعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط، لاعب الفريق الحالي والنصر السابق.

وقال الموقع اليوناني، إنه وفقا لعدة تقارير في السعودية، فإن انتقال نور الدين أمرابط إلى الأهلي أصبح قريبا، إذ يحرص النادي السعودي على ضم المهاجم المغربي خلال فترة الانتقالات الحالية، ولكن لم يتم تقديم أي عرض رسمي.

وأوضحت صحيفة ”الاقتصادية“ نقلا عن المغربي أنس أوزيفي، وكيل أعمال أمرابط، تأكيده أن اللاعب لم يتلق أي عرض من إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ سواء أكان رسميا أم شفهيا، موضحا ”عقده مع النادي اليوناني مستمر“، مشير إلى أن العرض الوحيد الذي تلقاه اللاعب رسميا هو عرض من أحد الأندية التركية فقط.

وأشار إلى أن أمرابط، يستعد الآن لخوض لقاء فريقه أمام باس جيانينا في الجولة الثالثة من دوري السوبر اليوناني، مبينا ”كل ما أثير كان فقط في السوشيال ميديا، أما بالنسبة له فلم يتحدث معه أحد“.

وعقْد أمرابط، مع نادي أيك أثينا اليوناني لا يحتوي على شرط جزائي في حال رغب في الرحيل، حيث يمتد إلى ثلاثة أعوام، مضى منه عامان ويتبقى منه عام.

أمرابط سبق له تمثيل النصر من موسم 2018 إلى موسم 2021 حيث لعب 100 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 17 هدفا، وقدم 25 تمريرة حاسمة، وتوج معه بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس السوبر السعودي مرتين.

الأهلي السعودي يستهدف ضم المغربي نور الدين أمرابط https://t.co/LzI9LwefYP pic.twitter.com/tWBTlV1BRK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2022

ورحل نور الدين أمرابط عن نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وانضم إلى أيك أثينا اليوناني، في 2021.

ويلعب المغربي البالغ من العمر 34 عاما، كجناح هجومي، وشارك في مونديال روسيا 2018 مع منتخب المغرب.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أصدرت سابقا بيانا رسميا يفيد بقبول استقالة ماجد النفيعي رئيس الأهلي، وحل مجلس الإدارة، كما كلفت مجلس إدارة مؤقتا للنادي برئاسة وليد بن عبدالرزاق معاذ.

وتسعى إدارة الأهلي الجديدة لتدعيم صفوف الفريق في خطوة لتعديل مساره، بعد أن قدم موسما سيئا للغاية، فقد هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى فى تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتلاله المركز الـ15 في دوري المحترفين الموسم الماضي، تحت رئاسة النفيعي.

ولم ينجح الأهلي في أول جولتين بدوري يلو، إذ خسر أمام نادي الأخدود في نجران بنتيجة (2/0) ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى، ولم يستطع تجميع إلا نقطة واحدة فقط من مباراتين، بعد تعادله أيضا في أولى جولات الموسم أمام القيصومة.

ويستعد الأهلي لخوض ثالث جولاته أمام نادي الخلود، غدا الاثنين، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى ”يلو“ موسم 2022/2023.