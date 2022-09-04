يوسف نياكاتي يؤكد استلامه جميع مستحقاته من نادي الاتحاد السعودي

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامج ”أكشن مع وليد“، أن الفرنسي يوسف نياكاتي، لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق، حصل على جميع مستحقاته من إدارة ”العميد“.

وقال الفراج إن يوسف نياكاتي أكد استلامه كامل مستحقاته المالية من نادي ‎الاتحاد، وأن هذه القضية قد أغلقت تماما.

وكان يدين ”العميد“ بـ6 ملايين دولار أي ما يقارب 22 مليون ريال كمستحقات للاعب نياكاتي الذي لم يشارك كثيرًا مع الاتحاد بالموسم الماضي، لينتقل في العام الحالي لنادي الاتفاق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ قرر منع نادي ‎الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد محليا ودوليا، كما أرسل خطابا للاتحاد السعودي لكرة القدم للتنفيذ.

وصدر خطاب ”فيفا“ نتيجة لعدم التزام نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بتسديد مبالغ محكوم بها بقرار نهائي لصالح لاعب الفريق السابق الفرنسي يوسف نياكاتي.

وكانت أوضحت عدة تقارير صحفية أنه سيتم رفع العقوبة عن الاتحاد في حال سداد المبلغ المستحق للاعب الفرنسي قبل فترة الانتقالات المقبلة.

وكان نادي الاتحاد أعلن في يناير 2022، إنهاء تعاقد الفرنسي يوسف نياكاتي، لاعب الفريق، بالتراضي، بعد أن قضى نصف موسم مع الاتحاد إعارة من نادي الوحدة.

وكان جاء قرار إدارة نادي الاتحاد بالاستغناء عن نياكاتي من أجل تسجيل التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله المنتقل من نادي النصر السعودي.

وسبق لنياكاتي صاحب الأصول المالية اللعب في صفوف أندية، الوحدة السعودي، وبولون الفرنسي، وكريتيل الفرنسي.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق قررت إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، ومشعل السعيد مدير الاتحاد 3 أشهر، بالإضافة لغرامة 300 ألف ريال على خلفية قضية النصر ضد الاتحاد ولاعبه عبدالرزاق حمدالله.

كما عاقبت اللجنة حمدالله بالإيقاف لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى حرمان الاتحاد من التسجيل خلال الفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال.

وأصدرت إدارة النصر بيانا في الـ28 من مارس، بيانا اتهمت فيه مباشرة حامد البلوي، المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع حمدالله في أثناء وجوده مع النصر.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الاتحاد وضيفه الاتفاق، مساء أمس السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في ختام الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وهذا هو التعادل الوحيد في الدوري السعودي حتى الآن، بعد مرور جولتين من عمر المسابقة، كما سجلت المباراة أعلى حضور جماهيري بـ33 ألفًا و556 متفرجًا.