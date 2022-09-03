وليد الفراج: النصر غير قادر على تعويض عبدالرزاق حمدالله

قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على أن نادي النصر السعودي ما زال حتى الآن غير قادر على تعويض رحيل لاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي رحل إلى نادي الاتحاد بعد أزمة بين الطرفين.

وقال الفراج في تعليقه على الجولة الثانية للدوري السعودي: ”بعد الجولة الثانية من دوري روشن، الشباب متصدرا والتعاون بشكل مختلف وعودة قوية لهم بعد أول جولتين للدوري عكس الصورة السابقة للفريق.. الاتحاد في المركز السادس واليوم تعادل مع الاتفاق بطعم الخسارة“.

وأضاف: ”الجولة الثالثة تبدأ غدا الفتح مع الهلال في الإحساء ثم نستكمل المباريات يوم الخميس، والنصر يواجه ضمك يوم السبت المقبل، الدوري مولع، ومباراة النصر ضد التعاون في بريدة كات حافلة بالحماس والأحداث الدراماتيكية ويمتلك حارس مرمى من العيار الثقيل ويشكل إضافة حقيقية للمسابقات السعودية، ولكنه وضح عدم قدرة النصر على التسجيل وهي مشكلة ليست سهلة والفريق يعاني مشكلة هجومية“.

وتابع: ”تخيل تاليسكا الموسم الماضي سجل 20 هدفا وهو لاعب وسط، وأبوبكر المهاجم الصريح مسجل 9 أهداف وهو المعول عليه في التسجيل، وما زال مكان حمدالله شاغرا في هجوم نادي النصر، بعد رحيله النصر غير قادر على إحضار لاعب لديه حساسية عالية على التسجيل“.

وأعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة السعودي، عن قراراتها في قضية حمدالله، حيث قررت إيقاف اللاعب 4 أشهر، بالإضافة إلى تغريم حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بالاتحاد 300 ألف ريال، بالإضافة إلى إيقاف مشعل السعيد مدير الكرة بالعميد.

حمدالله البالغ من العمر 31 عاما، لعب في صفوف نادي النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانتقال إلى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الماضي ”يناير 2022“.

وبعد الانتقال إلى قلعة العميد.. صعد النصر ”القضية“، إلى لجنة الاحتراف السعودية، التي أعلنت إيقاف النجم المغربي ”4 أشهر“؛ على خلفية التفاوض مع مسؤولي الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده مع العالمي.

وأحرز التعاون هدفا في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع، ليتفوق 1-صفر على ضيفه النصر في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل السلبي قبل أن يهز لياندر تاوامبا مهاجم التعاون الشباك بضربة رأس بعد كرة مشتركة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ووسط احتجاجات لاعبي النصر بداعي وجود خطأ من تاوامبا، توجه حكم اللقاء إلى شاشة جانبية لحكم الفيديو المساعد لمراجعة الواقعة وتوقف اللعب لعدة دقائق، قبل أن يقرر إلغاء الهدف واحتساب المخالفة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ولم يفقد التعاون الأمل وواصل محاولاته لينجح في إحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل الضائع بفضل تسديدة قريبة المدى من سميحان النابت بعد انفراد بالمرمى.

وحقق التعاون فوزه الثاني على التوالي ليرتقي إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط خلف الشباب والهلال حامل اللقب، بينما يحتل النصر المركز التاسع بثلاث نقاط.