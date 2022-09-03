مباراة النصر ضد التعاون.. غوستافو يظهر بوجه متورم بعد تدخل قوي من تاوامبا

ظهر لويس غوستافو، نجم نادي النصر السعودي، بوجه متورم بجانب عينه بعد تدخل قوي من الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم التعاون، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.

جاءت الإصابة في لقطة الهدف الذي قام بإلغائه الحكم البيروفي كيفن أورتيغا لصالح تاوامبا، حيث ظهر في تقنية حكم الفيديو (VAR) أن اللاعب الكاميروني قام بضرب غوستافو بالكوع، ليظهر وجه اللاعب متورما.

بعد العودة لتقنية الـVAR حكم اللقاء يلغي هدف التعاون الأول#التعاون_النصر#SSC pic.twitter.com/lb6YY4dYIE — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 3, 2022

وأحرز التعاون هدفا في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع، ليتفوق 1-صفر على ضيفه النصر في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت، في مباراة جاءت دقائقها الأخيرة مثيرة.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل السلبي قبل أن يهز لياندر تاوامبا مهاجم التعاون الشباك بضربة رأس بعد كرة مشتركة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ووسط احتجاجات لاعبي النصر بداعي وجود خطأ من تاوامبا، توجه حكم اللقاء إلى شاشة جانبية لحكم الفيديو المساعد لمراجعة الواقعة وتوقف اللعب لعدة دقائق، قبل أن يقرر إلغاء الهدف واحتساب المخالفة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ولم يفقد التعاون الأمل وواصل محاولاته لينجح في إحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل الضائع، بفضل تسديدة قريبة المدى من سميحان النابت بعد انفراد بالمرمى.

وحقق التعاون فوزه الثاني على التوالي ليرتقي إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط خلف الشباب والهلال حامل اللقب، بينما يحتل النصر المركز السادس بثلاث نقاط.