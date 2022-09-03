ترتيب الدوري السعودي.. التعاون يقتنص فوزا قاتلا من النصر

اقتنص التعاون فوزا ثمينا على حساب النصر ليتلقى الأخير أول خسارة له هذا الموسم بهدف دون رد، مساء السبت، في ثاني جولات دوري روشن السعودي.

الإثارة الحقيقية للمباراة بدأت في الدقيقة 93 عندما سجل لياندر تاوامبا هدفا من ضربة رأسية رائعة في شباك ديفيد أوسبينا، لكن تقنية الفيديو أكدت ارتكاب تاوامبا خطأ أثناء لعب الكرة بالرأس من خلال الالتحام مع مدافع الفريق النصراوي.

هدددددف!⚽

د90+12" سميحان النابت يسجل الهدف الأول في دقائق المباراة الأخيرة

التعاون 1 × 0 النصر#التعاون_النصر#SSC pic.twitter.com/tlOoEjYrfL — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 3, 2022

وفي الدقيقة 100 سجل سميحان النابت هدف التعاون الوحيد مستغلا انفراده بالحارس أوسبينا، ليحقق السكري فوزه الثاني هذا الموسم ويخسر النصر للمرة الأولى.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد النصر عند 3 نقاط من مباراتين، بينما وصل التعاون للنقطة السادسة من فوزين.