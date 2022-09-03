الأهلي السعودي يفسخ عقد التونسي يوسف العبدلي بالتراضي

اتخذت إدارة النادي الأهلي السعودي قرارا بفسخ عقد التونسي يوسف العبدلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فإن فسخ عقد اللاعب، جاء بعد 37 يوما فقط قضاها بصفوف ”الراقي“.

ولم يعلن الأهلي بشكل رسمي عن القرار أو أسبابه.

وتعاقدت إدارة النادي الأهلي برئاسة الرئيس السابق ماجد النفيعي، مع يوسف العبدلي قادمًا من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، حيث وقع على عقد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وأشارت تقارير سابقة، إلى أن إدارة النادي الأهلي تسعى لتسويق عقد العبدلي قبل بداية الموسم الجديد، والتعاقد مع مهاجم قوي وهداف، وهو ما يفتقده النجم التونسي، خاصة بعد رحيل السوري عمر السومة.

وبدأ المهاجم صاحب الـ23 عاما مسيرته الكروية مع نادي الترجي التونسي، قبل أن يختار الاحتراف في فرنسا من بوابة نيس.

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وتعرض العبدلي لسلسلة من الإصابات دفعت نادي الجنوب الفرنسي لفسخ عقده، ليخوض بعدها مغامرة فرنسية ثانية مع نادي لانس، لكنه فشل خلالها في إثبات وجوده.

وعاد يوسف العبدلي لنادي الترجي التونسي في عام 2020 بعد أن خاض اختبارا فنيا ناجحا تحت قيادة المدرب الأسبق معين الشعباني.

وفشل العبدلي في تقديم مستويات قوية مع نادي العاصمة التونسية، حيث اكتفى بالمشاركة في 4 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

وتعاقد العبدلي العام الماضي مع نادي الاتحاد المنستيري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء العقد الذي كان يربطه بالفريق.

وتألق المهاجم الشاب بشكل كبير في مغامرته مع الفريق الساحلي، إذ أسهم في احتلاله المركز الثاني في جدول الترتيب العام، وبالتالي المشاركة لأول مرة في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتسعى إدارة الأهلي الجديدة لتدعيم صفوف ”الراقي“ في خطوة لتعديل مسار الفريق، بعد أن قدم موسما سيئا للغاية، فقد هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتلاله المركز الـ15 في دوري المحترفين الموسم الماضي، وذلك تحت رئاسة ماجد النفيعي.

ولم ينجح الأهلي بدوري يلو الفوز في أول جولتين، حيث خسر أمام الأخدود في نجران بنتيجة (2/0) ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى، ولم يستطع تجميع إلا نقطة واحدة فقط من مباراتين، بعد تعادله أيضا في أولى جولات الموسم أمام القيصومة.

ويستعد الأهلي لخوض ثالث جولاته أمام نادي الخلود، الاثنين المقبل، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى ”يلو“ موسم 2022/2023.