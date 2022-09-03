احتراق سيارة يزيد الراجحي خلال رالي بولندا (فيديو)

كشف سائق الراليات السعودي، يزيد الراجحي، عن تعرضه لحادث أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم للراليات التي تقام في بولندا، اليوم السبت.

ونشر الراجحي فيديو عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“ لسيارته وهي تتعرض لحريق، حيث أكد في الفيديو أنه لم يصب بأذى وملاحه مايكل أور، حيث خرجا من السيارة في الوقت المناسب، قبل أن تلتهمهما النيران.

يذكر أن الاشتعال حدث أثناء مشاركة الراجحي خلال القسم الثالث من المرحلة الأولى في رالي باها بولندا.

فيديو إحتراق سيارة #يزيد_الراجحي في رالي بولندا

الحمدلله على السلامة @Yazeed_AlRajhi pic.twitter.com/ullW0VCsrG — يحدث في سناب شات (@snapcom1) September 3, 2022

وشارك يزيد الراجحي، بالعديد من البطولات مثل بطولة الشرق الأوسط للراليات وبطولة العالم فئة WRC2 في عام 2012، ومن ثم كأس العالم للراليات الصحراوية في عام 2014.

أسس يزيد الراجحي فريق يزيد للسباقات وبدأ أول منافساته عام 2007 في بطولة الشرق الأوسط للراليات بصورة غير رسمية، وتم اختياره كسفير جمعية نقاء لمكافحة التدخين عام 2011.