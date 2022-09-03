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رياضة

احتراق سيارة يزيد الراجحي خلال رالي بولندا (فيديو)
تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2022 15:06 GMT
تاريخ التحديث: 03 سبتمبر 2022 15:50 GMT

احتراق سيارة يزيد الراجحي خلال رالي بولندا (فيديو)

كشف سائق الراليات السعودي، يزيد الراجحي، عن تعرضه لحادث أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم للراليات التي تقام في بولندا، اليوم السبت. ونشر الراجحي فيديو عبر

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف سائق الراليات السعودي، يزيد الراجحي، عن تعرضه لحادث أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم للراليات التي تقام في بولندا، اليوم السبت.

ونشر الراجحي فيديو عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“ لسيارته وهي تتعرض لحريق، حيث أكد في الفيديو أنه لم يصب بأذى وملاحه مايكل أور، حيث خرجا من السيارة في الوقت المناسب، قبل أن تلتهمهما النيران.

يذكر أن الاشتعال حدث أثناء مشاركة الراجحي خلال القسم الثالث من المرحلة الأولى في رالي باها بولندا.

وشارك يزيد الراجحي، بالعديد من البطولات مثل بطولة الشرق الأوسط للراليات وبطولة العالم فئة WRC2 في عام 2012، ومن ثم كأس العالم للراليات الصحراوية في عام 2014.

أسس يزيد الراجحي فريق يزيد للسباقات وبدأ أول منافساته عام 2007 في بطولة الشرق الأوسط للراليات بصورة غير رسمية، وتم اختياره كسفير جمعية نقاء لمكافحة التدخين عام 2011.

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