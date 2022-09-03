الأهلي السعودي يستهدف ضم المغربي نور الدين أمرابط

كشفت صحيفة ”عكاظ“ أن النادي الأهلي السعودي يخطط للتعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط، لاعب آيك أثينا اليوناني الحالي والنصر السابق.

وتمتد فترة الانتقالات بدوري الدرجة الأولى السعودي ”دوري يلو“ حتى 15 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الأهلي الجديدة برئاسة وليد معاذ تسعى بقوة للتعاقد مع نور الدين أمرابط لتعديل وضع الفريق الكارثي.

وقال تقرير ”عكاظ“ إن الأهلي يحاول إقناع اللاعب بمشروع الفريق في العودة سريعا لمنافسات دوري المحترفين السعودي.

وتستهدف إدارة الأهلي الجديدة امتصاص الغضب الجماهيري بعد جمع نقطة وحيدة خلال الجولتين الأولى والثانية بدوري الدرجة الثانية ما أدى لاستقالة المجلس السابق برئاسة ماجد النفيعي.

وتولى وليد معاذ رئاسة مجلس إدارة الأهلي بتكليف من وزارة الرياضة مع مجلس إدارة مكون من تيسير الجاسم وخالد السريحي ومحمد القنب وسعود رحيمي وطارق خليفي.

إقالة روبيرت سيبولدي من تدريب الأهلي السعودي.. ويوسف عنبر بديلًا له https://t.co/hbIQxyKYHc pic.twitter.com/AVJ6lRHcOZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 2, 2022

ويخوض الأهلي للمرة الأولى في تاريخه منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي في صدمة كبرى، علما بأنه تُوج بلقب دوري المحترفين السعودي موسم 2015-2016 تحت قيادة السويسري كريستيان جروس.

ويملك نور الدين أمرابط خبرة كبيرة بالكرة السعودية إذ لعب بصفوف النصر وحصل على لقبي دوري المحترفين وكأس السوبر السعودي قبل الانتقال إلى آيك أثينا الموسم الماضي.

وحرصت مؤخرا إدارة النصر، على تكريم أمرابط في الملعب الخاص بالفريق ”مرسول بارك“، بوضعها صورة للنجم المغربي في ممرات الملعب، وتحتوي الصورة على معلومات عامة عن مسيرته.

وكان أمرابط قد مثل النصر خلال الفترة من 2018 حتى 2021، بعد التعاقد معه قادما من واتفورد الإنجليزي.

ومثل أمرابط النصر في 100 مباراة بمختلف البطولات، سجل فيها 17 هدفا، وقدم 25 تمريرة حاسمة.

وخسر الأهلي مباراته الثانية أمام الأخدود في دوري يلو بعدما تعادل في الأولى أمام القيصومة، بينما يستعد لمواجهة الخلود المتصدر.