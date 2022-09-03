الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراتي التعاون ضد النصر.. والاتحاد مع الاتفاق في الدوري السعودي

يسدل الستار اليوم السبت على منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري السعودي للمحترفين بمواجهتين مثيرتين الأولى تجمع بين التعاون وضيفه النصر ثم يلتقي الاتحاد منافسه الاتفاق.

وشهدت الجولة فوزا عريضا حققه الفتح على نصيب الباطن بنتيجة 5-0 كما تفوق الهلال على الفيحاء بنتيجة 2-0 ثم فاز الرائد على الوحدة بنتيجة 1-0 وتغلب الشباب على أبها بنتيجة 4-0.

اليـوم السبـت ..

موعِـدٌ جديد للعالمي 💛 🆚 | #النصر_التعاون

⏱ | السابعة مساءً

🏟️ | مدينة الملك عبدالله الرياضية

📍 | القصيــم والموعد بإذن الله #نصر 💛 pic.twitter.com/aD3YkOdEYv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 2, 2022

وفاز الطائي على العدالة بنتيجة 1-0 كما فاز ضمك على الخليج بنتيجة 2-1.

وتسلط شبكة ”إرم نيوز“ الضوء على مواجهتي التعاون ضد النصر والاتحاد ضد الاتفاق، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين التعاون وضيفه النصر على ملعب (مدينة الملك عبدالله الرياضية) 17:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل هذه المباراة عبر قناة SSC EXTRA HD 1 وأيضاً بتقنية SD بصوت المعلق عبدالله الغامدي وحماد العنزي.

وتقام مباراة الاتحاد والاتفاق على ملعب الجوهرة المشعة الساعة 21:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC 1 وSSC 5 بصوت المعلق عيسى الحربين.

🎁| تعرّف على الجوائز والفعاليات لمباراة #التعاون_النصر 🏟| ذئاب المدرج ننتظركم في أول مباراة على ملعبنا بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة 💛🐺 pic.twitter.com/HckTiSfRCs — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 2, 2022

جدول الترتيب

يحتل النصر المركز الثامن برصيد 3 نقاط بعد فوزه بالجولة الماضية على حساب الوحدة بنتيجة 1-0 ويسبقه التعاون بنفس الرصيد بعد فوزه بالجولة الأولى على الفتح بنتيجة 2-0.

ويحتل الاتحاد المركز السادس بعد فوزه على العدالة بنتيجة 3-0 بينما يحتل الاتفاق المركز الحادي عشر بلا نقاط بعد خسارته أمام الطائي بنتيجة 2-1.

ويتصدر جدول الترتيب الشباب والهلال والطائي وضمك برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة بعد أول جولتين.

التعاون ضد النصر

يتطلع التعاون لتحقيق مفاجأة على حساب النصر خاصة أن المباراة تقام على أرضه ووسط جماهيره.

ويقود التعاون المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا الذي سبق له مواجهة النصر 7 مرات وفاز في 3 مواجهات مقابل 3 هزائم وتعادل وحيد.. ويودع التعاون في لقاء الليلة حارسه كاسيو دوس أنجوس.

ويعتمد التعاون على تشكيلة تضم حارس المرمى مايلسون دوس سانتوس، وأمامه رباعي الدفاع عبدالملك العييري وماركو أركاليني وحسن كادش وسعد يسلم.

ويقود خط الوسط أشرف المهديوي وأمامه فلافيو دا سيلفا وألفارو ميدران وعلى الأطراف فهد الرشيدي وسميحان النابت، وفي الهجوم ليندر تاوامبا.

في المقابل، يسعى النصر لحسم الفوز الثاني على التوالي بقيادة مديره الفني الفرنسي رودي غارسيا.

ويعتمد النصر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى دافيد أوسبينا، وأمامه الرباعي عبدالإله العمري وألفارو غونزاليس وعبدالله الخيبري وجيسلان كونان في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط علي الحسن وبجواره لويس غوستافو وعلى الأطراف عبدالرحمن غريب وخالد الغنام وفي الهجوم فينسنت أبوبكر وسامي النجعي.

اكتملت تحضيراتنا لمواجهة الغد 🙌 pic.twitter.com/H1HjhKe7N3 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 2, 2022

الاتحاد ضد الاتفاق

يبحث الاتحاد عن تحقيق الفوز الأول على ملعبه بعدما قدم بداية قوية بالتغلب على العدالة خارج دياره.

ويعتمد المدرب البرتغالي نونو سانتو على طريقة 3-4-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى مارسيلو غروهي، وأمامه الثلاثي أحمد شراحيلي وأحمد حجازي وعمر هوساوي.

ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره برونو هنريكي وعلى الأطراف مدالله العليان وحمدان الشمراني، بينما يقود الهجوم رومارينهو وإيغور كورنادو وعبدالرحمن العبود.

ويتطلع الاتفاق مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتصحيح الصورة وتحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة على ملعبه بالجولة الأولى.

ويعتمد الاتفاق على تشكيلة تضم حارس المرمى باولو فيكتور، وأمامه مارسيل تيسراند وعبدالله الخطيب وسعيد المولد وعبدالرحمن العبيد في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط بيرات أوزيديمير وعلي هزازي وعلى الأطراف محمد الكويكبي وأحمد الغامدي وأمامهما صانع الألعاب نواف هزازي، مع المهاجم يوسف نياكاتيه.

وقال عادل عبدالرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن مباراة التعاون والنصر ستكون قوية وصعبة لأن التعاون يلعب على أرضه ويملك مدربا منظما بقيمة شاموسكا كما أن النصر يسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

وأشار إلى أن الاتحاد سيواجه الاتفاق وخبرات مدربه كارتيرون الذي يجيد اللعب ضد الفرق الكبرى ويعتمد على إغلاق المساحات والكرات المعاكسة.