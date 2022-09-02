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رياضة

رغم إغلاق باب القيد في السعودية: أبها السعودي يضم لويس ميكيسوني قادمًا من الأهلي المصري
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2022 18:28 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2022 19:20 GMT

رغم إغلاق باب القيد في السعودية: أبها السعودي يضم لويس ميكيسوني قادمًا من الأهلي المصري

أعلن نادي أبها السعودي، عن تعاقده مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لمدة موسم على سبيل الإعارة. ونشر الحساب الرسمي

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي أبها السعودي، عن تعاقده مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أبها السعودي صورة للويس ميكيسوني، قائلًا: “لويس ميكيسوني أبهاوي”.

وقال نادي أبها في بيان رسمي: “ وقعت إدارة نادي أبها عقدًا احترافيًا مع اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد .. قادمًا من نادي الأهلي المصري“.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي أبها نجح في التعاقد مع ميكيسوني رغم غلق باب الانتقالات في السعودية، مساء أمس الأول الأربعاء، حيث إن النادي السعودي حجز مكانًا للاعب على نظام الانتقالات الخاص لـ فيفا “TMS”.

وتعاقد الأهلي مع ميكيسوني صاحب الـ27 عامًا، مطلع الموسم الماضي، قادمًا من نادي سيمبا التنزاني لمدة 4 سنوات مقابل 900 ألف دولار.

وشارك ميكيسوني مع الأهلي في 26 مباراة سجل فيهم 5 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.

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