إقالة روبيرت سيبولدي من تدريب الأهلي السعودي.. ويوسف عنبر بديلًا له

قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ إقالة المدرب الأوروجوياني روبيرت سيبولدي من تدريب الفريق الكروي الأول، وتعيين يوسف عنبر بديلًا له، في أول قرارات المجلس الجديد، لعودة الفريق إلى مساره الطبيعي.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية، تعيين وليد معاذ رئيسًا للأهلي بعد حل مجلس إدارة ماجد النفيعي الذي تقدم باستقالته إثر تدهور نتائج الفريق في دوري يلو، والغضب الجماهير الذي صاحب ذلك.

وقال الإعلامي وليد سعيد المقرب من النادي الأهلي إن الإدارة قررت إقالة سيبولدي وتعيين المدرب الوطني يوسف عنبر لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها يوسف عنبر، مساء اليوم الجمعة، وهو يقود تدريبات الفريق الأول في النادي الأهلي.

التدريب الأول للفريق تحت قيادة المدرب الوطني يوسف عنبر. pic.twitter.com/rpKz6SZQPT — عبدالعزيز القرني (@azozalgarni) September 2, 2022

وخسر الأهلي مباراته الثانية أمام الأخدود في دوري يلو بعدما تعادل في الأولى أمام القيصومة، بينما يستعد لمواجهة الخلود المتصدر.

وأنهى الأهلي الدوري، الموسم الماضي، في المركز قبل الأخير ليهبط إلى الدرجة الثانية بعد سلسلة من النتائج الكارثية، حيث فاز مرة واحدة في آخر 10 مباريات.

والأهلي من الأبطال السابقين، ونال اللقب 3 مرات آخرها في موسم 2015-2016، وأنهى الموسم قبل الماضي في المركز الثامن، بينما جاء ثالثًا قبلها بموسم واحد.

ورحل العديد من اللاعبين عن الأهلي بعد الهبوط للدرجة الثانية أبرزهم المهاجم السوري عمر السومة الذي انتقل للعربي القطري، وعبد الرحمن غريب الذي انتقل للنصر المنافس المحلي.

ويبحث مجلس الأهلي حاليًا عن لاعبين أجانب لتدعيم صفوف الفريق، حيث تستمر فترة الانتقالات في دوري الدرجة الأولى لمدة أسبوع، كما سيتم التعاقد مع مدرب جديد.