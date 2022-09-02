الفيفا يصدم نادي الاتحاد ويمنعه من تسجيل لاعبين بسبب يوسف نياكاتي

كشف تقارير صحفية سعودية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ منع نادي ‎الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد محليًا ودوليًا، حيث أرسل خطابًا للاتحاد السعودي لكرة القدم للتنفيذ.

وقال القانوني أحمد الشيخي، اليوم الجمعة، عبر حسابه على “تويتر” إن الفيفا منع نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد محليًا ودوليًا ويُرسل خطابًا للاتحاد السعودي لكرة القدم للتنفيذ.

وأضاف: ”المنع أتى نتيجة لعدم الالتزام بتسديد مبالغ محكوم بها بقرار نهائي لصالح اللاعب نياكاتي”.

🚨 خاص وعاجل: – الفيفا يمنع نادي #الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد محلياً ودولياً، ويرسل خطاباً للاتحاد السعودي لكرة القدم للتنفيذ (نحتفظ بصورة منه). – المنع يأتي نتيجةً لعدم الالتزام بتسديد مبالغ محكوم بها بقرار نهائي لصالح اللاعب يوسف نياكاتي. – بالتوفيق للاتحاد وكل الأندية. pic.twitter.com/QyInmDnfAD — أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) September 2, 2022

وأعلن نادي الاتحاد، في يناير 2022، إنهاء تعاقد الفرنسي يوسف نياكاتي لاعب الفريق بالتراضي، بعد أن قضى نصف موسم مع الاتحاد إعارة من نادي الوحدة .

وكان قد جاء قرار إدارة نادي الاتحاد بالاستغناء عن يوسف نياكاتي من أجل تسجيل التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله المنتقل من نادي النصر السعودي.

وأوضحت عدة تقارير صحفية أنه سيتم رفع العقوبة عن نادي الاتحاد في حالة سداد المبلغ المستحق للاعب الفرنسي قبل فترة الانتقالات المقبلة .

ويذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق قررت إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد مشعل السعيد مدير الاتحاد 3 أشهر، 6 أشهر، بالإضافة لغرامة 300 ألف ريال على خلفية قضية النصر ضد الاتحاد ولاعبه عبدالرزاق حمدالله.

كما عاقبت اللجنة حمدالله بالإيقاف لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى حرمان الاتحاد من التسجيل خلال الفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال .

ويذكر أن إدارة نادي النصر أصدرت بيانًا، في 28 مارس، بيانًا اتهمت مباشرة حامد البلوي، المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع عبد الرزاق حمدالله أثناء وجوده مع النصر.