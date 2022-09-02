الأهلي السعودي يقترب من استعادة عبدالفتاح عسيري لاعب نادي النصر

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة وليد معاذ، تعمل على إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعبين أجانب بدلا من الكاميروني فرانك كوم، والتونسي يوسف العبدلي، والكرواتي فيليب براديتش.

وقالت صحيفة ”البلاد“ السعودية إن إدارة الأهلي اقتربت من التعاقد مع لاعبين محليين على سبيل الإعارة أبرزهم عبدالفتاح عسيري لاعب النصر.

كيف يفكر وليد معاذ لإعادة النادي الأهلي إلى الانتصارات؟ https://t.co/O2eDnO8VtU pic.twitter.com/uROQVB0Ix6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2022

وكانت تقارير إعلامية، قد كشفت أن مسلي آل معمر رئيس النصر أعطى الضوء الأخضر، إلى إدارة الأهلي الجديدة لاستعارة لاعب أو لاعبين من النصر قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي سوق الانتقالات في السعودية يوم 17 سبتمبر.

وكانت بداية عبدالفتاح عسيري البالغ من العمر 28 عاما، في 2010 مع نادي حطين قبل أن ينتقل إلى الاتحاد في 2011 وحتى 2016.

وانضم عسيري، الذي يلعب في خط الوسط، لنادي النصر في صيف 2020، قادما من الأهلي السعودي عام 2016 ولمدة 4 مواسم.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أصدرت بيانا رسميا يفيد بقبول استقالة ماجد النفيعي رئيس الأهلي، وحل مجلس الإدارة، وتم تكليف مجلس إدارة مؤقت للنادي برئاسة وليد بن عبدالرزاق معاذ.

بكاء المعلق غازي صدقة بعد الدخول لمقر الأهلي السعودي (فيديو) https://t.co/qdt6imY0S4 pic.twitter.com/njbUZP59qu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2022

ويعاني الأهلي من رحيل أبرز لاعبيه عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية أبرزهم محمد خبراني، والسوري عمر السومة، والمقدوني إزغان إليوسكي، والبرازيلي كارلوس إدواردو، وحسين المقهوي، ومحمد مجرشي، وعبدالله حسون وعبدالرحمن غريب.

وفي السوق الصيفي تعاقد الأهلي مع لويس غرابان، وليساندرو الزوجاراي، ويوسف العبدلي، ورينان ريبيرو، وإبراهيم الزبيدي، وسلطان عبدالله السريحي، وعبدالله أحمد عبده، وعبدالرحمن حسن الزهراني، ونايف بكري.

كما نجح الأهلي، خلال الفترة الماضية في تجديد عقود كل من: هيثم عسيري، محمد المجحد، عبدالباسط هندي، زياد الجهني.

وتسعى إدارة الأهلي الجديدة لتدعيم صفوف الفريق بعد موسم كارثي هبط فيه الأهلي من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتل المركز الـ15 في دوري المحترفين الموسم الماضي، وذلك تحت رئاسة ماجد النفيعي.