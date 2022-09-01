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رياضة

ترتيب الدوري السعودي.. الشباب يقسو على أبها ويرافق الهلال في الصدارة (فيديو)
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 19:53 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 20:55 GMT

ترتيب الدوري السعودي.. الشباب يقسو على أبها ويرافق الهلال في الصدارة (فيديو)

تغلب نادي الشباب 4/0 على مضيفه أبها، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين. وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تغلب نادي الشباب 4/0 على مضيفه أبها، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) تقدم كريستيان جوانكا من ضربة جزاء للشباب في الدقيقة 25، بعد خطأ فادح من ديفيز إيباسي حارس أبها.

وأضاف سانتي مينا ثاني أهداف الشباب في الدقيقة 39، قبل أن يعزز كارلوس جونيور تقدم الشباب بالهدف الثالث في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 90 اختتم هتان سلطان باهبري رباعية الشباب بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتغلب الشباب 3/0 على الباطن في الجولة الأولى ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة مع الهلال بطل المسابقة في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وغدا الجمعة يلعب العدالة مع الطائي والخليج مع ضمك، في حين يلعب يوم السبت النصر مع التعاون، والاتحاد مع الاتفاق.

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