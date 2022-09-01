بي إن سبورت تعلن نقل كأس سوبر لوسيل بين الهلال والزمالك

أعلنت شبكة ”بي إن سبورت“ نقل مباراة الهلال بطل الدوري السعودي الموسم الماضي ومنافسه الزمالك بطل الدوري المصري على كأس لوسيل في قطر.

وكتب الحساب الرسمي للشبكة عبر موقع ”تويتر“: ”مجموعة beIN الإعلامية تعلن نقلها كأس سوبر لوسيل بين الهلال السعودي والزمالك المصري مباشرة يوم 9 سبتمبر عبر شاشات beINSPORTS حول العالم“.

يستضيف استاد لوسيل، الذي سيشهد نهائي مونديال #قطر2022، مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري، في 9 سبتمبر المقبل. يعقب المباراة حفل غنائي بحضور 80 ألف مشجّع. للمزيد:https://t.co/0a8JjvtGRG pic.twitter.com/dakWFNBaeg — SC News (@roadto2022news) August 1, 2022

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الزمالك يوم 9 سبتمبر على استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس العالم 2022 يوم 18 ديسمبر المقبل.

ويتسع استاد لوسيل لـ80 ألف متفرج وأنشئ عام 2021، ويستضيف استاد لوسيل 10 مباريات في نهائيات كأس العالم بينها المباراة النهائية ومباراتا نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبر.

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم 2022، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر على ستاد الثمامة، في حين تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على ستاد لوسيل.

وسبق أن لعب الزمالك والهلال العديد من المباريات في دوري أبطال العرب، وآخر مواجهات الفريقين كانت عام 2018 في كأس السوبر السعودي المصري وفاز الزمالك 2/1 على ملعب مرسول بارك.

وتوج نادي الزمالك رسميا بطلا للدوري المصري للموسم 2021/2022، للمرة الثانية على التوالي، في حين فاز الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي.