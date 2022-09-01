بكاء المعلق غازي صدقة بعد الدخول لمقر الأهلي السعودي (فيديو)

لم يتمالك المعلق الرياضي غازي صدقة نفسه وبكى بعد دخوله مقر النادي الأهلي السعودي.

وأظهر مقطع فيديو تأثر غازي صدقة وهو يجلس في مدرجات النادي الأهلي وقال: ”نادينا، أكلنا وشربنا وفرحنا مع جمهورنا، في ناس قبلي وأكبر مني سنا، تألموا وحُرق قلبهم، وفي من الجمهور مات“.

🚨🚨🚨🚨 المعلق غازي صدقة ينهار بالبكاء والدموع بعد الدخول لمقر النادي الأهلي 😞💚 pic.twitter.com/p6s0EGIh1m — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) September 1, 2022

ويعيش النادي الأهلي وضعا مأساويا منذ أشهر، فقد نزل الفريق من دوري المحترفين السعودي إلى دوري يلو لأول مرة في تاريخ النادي.

ولن تكون مهمة الأهلي في العودة إلى دوري المحترفين سهلة حيث تعادل وخسر في أول جولتين من دوري يلو.

وقدم ماجد النفيعي استقالته من منصبه رئيسا للنادي وتم تعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة وليد بن عبدالرزاق معاذ.

وفي وقت سابق قال الصحفي عبدالغني الشريف، إن إدارة النادي الأهلي تعمل على ملف مدرب الفريق، كما تحاول الإسراع في التعاقد مع لاعبين اثنين أو 3 لاعبين أجانب.

ويتولى روبرت سيبولدي تدريب الأهلي، منذ مارس الماضي، علمًا بأنه تم تجديد عقده، في يوليو الماضي، على أن يقود الفريق إلى نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة ”البلاد“ السعودية، فإن إدارة الأهلي ستقيل سيبولدي، وستعيّن مكانه المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي.

ويملك عبدالرزاق الشابي خبرة عمل في السعودية، حيث قاد أندية: القادسية، والتعاون، والقيصومة، وأبها، والساحل، علمًا بأنه يبلغ من العمر 60 عامًا.

وقالت صحيفة ”عكاظ“ إن الأهلي يرغب بتدعيم مركز خط الوسط، بالتعاقد مع هشام فايق الذى لا يرتبط بأي نادٍ منذ رحيله عن الفيصلي في يوليو الماضي.

وفي السوق الصيفي تعاقد الأهلي مع لويس غرابان، وليساندرو الزوجاراي، ويوسف العبدلي، ورينان ريبيرو، وإبراهيم الزبيدي، وسلطان عبدالله السريحي، وعبدالله أحمد عبده، وعبدالرحمن حسن الزهراني، ونايف بكري.

في حين رحل عن الأهلي عبدالرحمن غريب، ونوح الموسى، وحسين علي المقهوي، وكارلوس إدواردو، ومحمد يحيى مجرشي، وعبدالله حسون ترمين، ويحيى محمد القرني، وفهد يحيى مجرشي، ومحمد الزبيدي، ومحمد مازن بصاص، ودانكلير بيريرا، ومحمد عبده خبراني.

في حين رحل بنظام الإعارة كل من مهاجمه السوري المميز عمر السومة، وهاني الصبياني، وإزغان أليوسكي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الخلود، يوم الإثنين، في الجولة الثالثة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

وهبط الأهلي من الدوري السعودي للمحترفين إلى دوري يلو بعدما حصد 32 نقطة من 30 مباراة، واحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير.