كيف يفكر وليد معاذ لإعادة النادي الأهلي إلى الانتصارات؟

يسعى وليد معاذ الرئيس الجديد للنادي الأهلي السعودي إلى إعادة النادي إلى طريق الانتصارات بعد تعثرين في دوري يلو السعودي للموسم 2022/2023.

واستهل الأهلي مشواره في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي بالتعادل 1/1 مع القيصومة، ثم خسر 0/2 أمام الأخدود، قبل أن تقرر وزارة الرياضة قبول استقالة ماجد النفيعي من منصبه، وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة وليد بن عبدالرزاق معاذ.

أول قرارات وليد معاذ رئيس النادي الأهلي السعودي الجديد https://t.co/huLmfZPhJP pic.twitter.com/2McX4buj06 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2022

وبحسب الصحفي عبدالغني الشريف، فإن إدارة النادي الأهلي تعمل على ملف مدرب الفريق، كما تحاول الإسراع في التعاقد مع لاعبين اثنين أو 3 لاعبين أجانب.

ويتولى روبرت سيبولدي تدريب الأهلي، منذ مارس الماضي، علمًا بأنه تم تجديد عقده، في يوليو الماضي، على أن يقود الفريق إلى نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة ”البلاد“ السعودية، فإن إدارة الأهلي ستقيل سيبولدي، وستعيّن مكانه المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي.

ويملك عبدالرزاق الشابي خبرة عمل في السعودية، حيث قاد أندية: القادسية، والتعاون، والقيصومة، وأبها، والساحل، علمًا بأنه يبلغ من العمر 60 عامًا.

من هو وليد بن عبدالرزاق معاذ رئيس النادي الأهلي السعودي الجديد؟ https://t.co/0C0iIP381b pic.twitter.com/43DhlAPCtE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 31, 2022

وفي السوق الصيفي تعاقد الأهلي مع لويس غرابان، وليساندرو الزوجاراي، ويوسف العبدلي، ورينان ريبيرو، وإبراهيم الزبيدي، وسلطان عبدالله السريحي، وعبدالله أحمد عبده، وعبدالرحمن حسن الزهراني، ونايف بكري.

في حين رحل عن الأهلي: عبدالرحمن غريب، ونوح الموسى، وحسين علي المقهوي، وكارلوس إدواردو، ومحمد يحيى مجرشي، وعبدالله حسون ترمين، ويحيى محمد القرني، وفهد يحيى مجرشي، ومحمد الزبيدي، ومحمد مازن بصاص، ودانكلير بيريرا، ومحمد عبده خبراني.

في حين رحل بنظام الإعارة كل من: مهاجمه السوري المميز عمر السومة، وهاني الصبياني، وإزغان أليوسكي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الخلود، يوم الإثنين، في الجولة الثالثة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

وهبط الأهلي من الدوري السعودي للمحترفين إلى دوري يلو بعدما حصد 32 نقطة من 30 مباراة، واحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير.