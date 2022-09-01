بمشاركة كاكا ورونالدينيو وروبرتو كارلوس.. تركي آل الشيخ يعلن عن مباراة "عودة النجوم"

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية؛ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن تنظيم مباراة ودية بحضور نجوم كرة القدم العالميين تحت اسم مباراة ”عودة النجوم“.

وسيتم تنظيم تلك المباراة في العاصمة السعودية، على هامش مهرجان العودة إلى الرياض.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، وصول نجم برشلونة السابق، رونالدينيو، ونجم ميلان السابق ريكاردو كاكا، والنجم المعتزل روبيرتو كارلوس.

النجم الكبير روبيرتو كارلوس جاي يشارك في مباراة #عودة_النجوم 🔥😍

واحدة من فعاليات مهرجان #العودة_إلى_الرياض ❤️ pic.twitter.com/l5bF9T3kiI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 1, 2022

لأول مرة في المملكة مباراة #عودة_النجوم 🇸🇦❤️

بحضور اللاعب العالمي و الأنيق كاكا 😍🔥 pic.twitter.com/0lG1ScRX5R — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 1, 2022

الساحر رونالدينهو وصل الرياض 😍

جاي يشارك أطفالنا مباراة أول مرة تصير في المملكة 🇸🇦

مباراة #عودة_النجوم 🔥 pic.twitter.com/pGKw5AsGgG — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 1, 2022

ووصل الرياض فجر اليوم الخميس، عدد من نجوم كرة القدم البرازيليين المعتزلين، وهم بداية كوكبة النجوم الحاضرين، وذلك للمشاركة في مباراة عودة النجوم، التي تعد إحدى فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض.

يذكر أن فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض انطلقت في الـ23 من أغسطس الماضي وستستمر حتى الـ5 من سبتمبر الحالي، بجانب بوليفارد رياض سيتي.