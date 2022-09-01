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رياضة

بمشاركة كاكا ورونالدينيو وروبرتو كارلوس.. تركي آل الشيخ يعلن عن مباراة "عودة النجوم"
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 11:34 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 12:05 GMT

بمشاركة كاكا ورونالدينيو وروبرتو كارلوس.. تركي آل الشيخ يعلن عن مباراة "عودة النجوم"

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية؛ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن تنظيم مباراة ودية بحضور نجوم كرة القدم العالميين تحت اسم

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية؛ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن تنظيم مباراة ودية بحضور نجوم كرة القدم العالميين تحت اسم مباراة ”عودة النجوم“.

وسيتم تنظيم تلك المباراة في العاصمة السعودية، على هامش مهرجان العودة إلى الرياض.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، وصول نجم برشلونة السابق، رونالدينيو، ونجم ميلان السابق ريكاردو كاكا، والنجم المعتزل روبيرتو كارلوس.

ووصل الرياض فجر اليوم الخميس، عدد من نجوم كرة القدم البرازيليين المعتزلين، وهم بداية كوكبة النجوم الحاضرين، وذلك للمشاركة في مباراة عودة النجوم، التي تعد إحدى فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض.

يذكر أن فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض انطلقت في الـ23 من أغسطس الماضي وستستمر حتى الـ5 من سبتمبر الحالي، بجانب بوليفارد رياض سيتي.

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