أول قرارات وليد معاذ رئيس النادي الأهلي السعودي الجديد

بدأ وليد معاذ، رئيس النادي الأهلي السعودي، المكلف من قبل وزارة الرياضة السعودية بممارسة مهام عمله، خلفا لماجد النفيعي.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية، تعيين وليد معاذ رئيسا للأهلي بعد حل مجلس إدارة ماجد النفيعي الذي تقدم باستقالته إثر تدهور نتائج الفريق في دوري يلو، والغضب الجماهير الذي صاحب ذلك.

واتخذ معاذ قرارا بفتح مدرجات ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور تدريبات الفريق الكروي الأول.

يعلن مجلس إدارة النادي #الأهلي برئاسة الأستاذ وليد معاذ، فتح مدرجات ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور تدريبات الفريق الكروي الأول، مساء اليوم الخميس عند الساعة 7:00م، فيما ستكون جميع مرافق النادي جاهزة لاستضافة الجماهير بداية من الساعة ٤:٠٠م. pic.twitter.com/yxpnkbMXjs — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 31, 2022

وغرد حساب النادي الأهلي عبر تويتر: “ يعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ وليد معاذ، فتح مدرجات ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور تدريبات الفريق الكروي الأول، مساء اليوم الخميس عند الساعة 7:00م، فيما ستكون جميع مرافق النادي جاهزة لاستضافة الجماهير بداية من الساعة ٤:٠٠م“.

وأنهى الأهلي الدوري الموسم الماضي في المركز قبل الأخير ليهبط إلى الدرجة الثانية بعد سلسلة من النتائج الكارثية حيث فاز مرة واحدة في آخر عشر مباريات.

والأهلي من الأبطال السابقين ونال اللقب ثلاث مرات آخرها في موسم 2015-2016 وأنهى الموسم قبل الماضي في المركز الثامن، بينما جاء ثالثا قبلها بموسم واحد.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر ”تلقت وزارة الرياضة خطابا اليوم من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي يتضمن طلبا باستقالته من منصبه.

”تقرر قبول استقالته بعد تعهده بسداد الالتزامات المالية الناشئة عن فترة دورة المجلس الحالي في حال تبين مخالفتها للأنظمة واللوائح التي تطبقها الوزارة“.

من هو وليد بن عبدالرزاق معاذ رئيس النادي الأهلي السعودي الجديد؟ https://t.co/0C0iIP381b pic.twitter.com/43DhlAPCtE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 31, 2022

وقررت الوزارة حل المجلس الحالي، وتكليف معاذ برئاسة مجلس جديد يضم خمسة أعضاء، وذلك حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية (غير العادية) وانتخاب مجلس إدارة جديد.

ورحل العديد من اللاعبين عن الأهلي بعد الهبوط للدرجة الثانية أبرزهم المهاجم السوري عمر السومة الذي انتقل للعربي القطري وعبد الرحمن غريب الذي انتقل للنصر المنافس المحلي.

وخسر الأهلي مباراته الثانية أمام الأخدود في دوري يلو بعدما تعادل في الأولى أمام القيصومة، بينما يستعد لمواجهة الخلود المتصدر.

ويبحث مجلس معاذ حاليا عن لاعبين أجنبيين لتدعيم صفوف الفريق حيث تستمر فترة الانتقالات في دوري الدرجة الأولى لمدة أسبوع، كما سيتم التعاقد مع مدرب جديد.