من هو وليد بن عبدالرزاق معاذ رئيس النادي الأهلي السعودي الجديد؟

قررت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية تكليف مجلس إدارة مؤقت للنادي الأهلي برئاسة وليد بن عبدالرزاق معاذ، بعد قبول استقالة ماجد النفيعي، وحل مجلس الإدارة.

وأصدرت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، بيانًا أعلنت فيه قبول الاستقالة التي تقدم بها رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ”ماجد النفيعي“ بعد تعهده بسداد الالتزامات المالية الناشئة عن فترة دورة المجلس الحالي.

وزارة الرياضة تقرر تكليف مجلس إدارة مؤقت للنادي الأهلي برئاسة الأستاذ وليد بن عبدالرزاق معاذ، بعد قبول استقالة الأستاذ ماجد النفيعي وحل مجلس الإدارة pic.twitter.com/Omtc49uMXI — وزارة الرياضة (@gsaksa) August 31, 2022

وأوضحت الوزارة أن مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد يتكون من وليد بن عبدالرزاق معاذ رئيسًا، وعضوية كل من: تيسير الجاسم، وخالد بن جابر الجاسم، وخالد السريحي، ومحمد القنب، وسعود رحيمي، وطارق خليفة.

وأكدت الوزارة أن المجلس الجديد سيقوم بدوره حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية ”غير العادية“، وانتخاب مجلس إدارة جديد.

من هو وليد بن عبدالرزاق معاذ؟

عمل وليد عبد الرزاق معاذ، في منصب المستشار القانوني في الأهلي لفترة طويلة، فهو ليس بعيدًا عن مشاكل النادي.

وتولّى وليد عبد الرزاق معاذ، منصب نائب رئيس الأهلي في عهد الرئيس أحمد المرزوقي بدعم الأمير خالد بن فهد، العام 2017، قبل أن يرحل مجلس الإدارة بسبب قضية محمد العويس.

وكان مرشحًا بعد رحيل الرئيس أحمد المرزوقي، في 2017، من أجل تولي رئاسة الأهلي، مؤقتًا، بناءً على قرار وزارة الرياضة، قبل انتخاب رئيس جديد.

رسميًا.. وزارة الرياضة السعودية تقرر تكليف مجلس إدارة مؤقت للنادي الأهلي السعودي برئاسة وليد معاذ، بعد قبول استقالة ماجد النفيعي وحل مجلس إدارته. pic.twitter.com/S3iTrOEpFL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 31, 2022

وصبت جماهير النادي الأهلي السعودي جام غضبها على رئيس ناديها ماجد النفيعي، الذي تواجد على المدرجات خلال مواجهة الأخدود، مساء أمس الثلاثاء، في إطار منافسات دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

واضطر النفيعي إلى الاستقالة رسميًا من رئاسة الأهلي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، بعد الهجوم الجماهيري الضاري عليه.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمام مضيفه الأخدود بنتيجة (0-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وقامت الجماهير بتوجيه هتافات معادية ضد ماجد النفيعي الذي تواجد في المقصورة وظل صامتًا، حيث تحمّله الجماهير مسؤولية الأداء الهزيل والسيئ للفريق.

وكانت الجماهير هاجمت ”النفيعي“ أيضًا في المباراة الافتتاحية للفريق بدوري يلو، ورفعت له البطاقات الحمراء على المدرجات، في إشارة لمطالبته بضرورة الرحيل عن كرسي رئاسة ”الراقي“.