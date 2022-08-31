رسميًا.. تكليف وليد بن عبدالرزاق معاذ برئاسة الأهلي السعودي بعد قبول استقالة ماجد النفيعي

قررت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية قبول استقالة ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي من منصبه، وتعيين مجلس إدارة جديد.

وأصدرت الوزارة بيانًا رسميًا قالت فيه إنه تقرر تكليف مجلس إدارة مؤقت للنادي الأهلي برئاسة وليد بن عبدالرزاق معاذ، بعد قبول استقالة ماجد النفيعي وحل مجلس الإدارة.

وفيما يلي بيان وزارة الرياضة بالتشكيل الكامل لمجلس إدارة النادي الأهلي السعودي الجديد:

حل مجلس إدارة النادي الأهلي المعتمد وتكليف مجلس إدارة مؤقت لإدارة النادي، برئاسة الأستاذ وليد بن عبدالرزاق معاذ، وعضوية كلاً من:

الأستاذ / تيسير بن جابر الجاسم.

الأستاذ / خالد بن محمد السريحي.

الأستاذ/ محمد بن عبدالله القنب.

الأستاذ/ سعود بن أسعد رحيمي.

الأستاذ/ طارق بن عبدالله خليفة.

وصبت جماهير النادي الأهلي السعودي جام غضبها على رئيس ناديها ماجد النفيعي، الذي تواجد على المدرجات خلال مواجهة الأخدود، مساء أمس الثلاثاء، في إطار منافسات دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

واضطر النفيعي إلى الاستقالة رسميًا من رئاسة الأهلي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، بعد الهجوم الجماهيري الضاري عليه.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمام مضيفه الأخدود بنتيجة (0-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وقامت الجماهير بتوجيه هتافات معادية ضد ماجد النفيعي الذي تواجد في المقصورة وظل صامتًا، حيث تحمّله الجماهير مسؤولية الأداء الهزيل والسيئ للفريق.

وكانت الجماهير هاجمت النفيعي أيضًا في المباراة الافتتاحية للفريق بدوري يلو، ورفعت له البطاقات الحمراء على المدرجات، في إشارة لمطالبته بضرورة الرحيل عن كرسي رئاسة ”الراقي“.