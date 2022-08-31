ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يفك شيفرة الفيحاء ويتصدر الجدول

حقق نادي الهلال فوزاً مستحقاً على نظيره الفيحاء 2-0، اليوم الأربعاء، في ظل سعيه الحثيث للحفاظ على لقب الدوري السعودي.

وخلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، فك الهلال شيفرة الفيحاء، بعد أن فشل في الفوز على الفيحاء في 3 مواجهات جمعتهما الموسم الماضي.

وتعادل الفريقان سلبا قبل أن يخسر الأزرق إيابا، ثم خسر ”الزعيم“ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام البرتقالي بركلات الترجيح.

سجل المالي موسى ماريغا هدف الهلال الأول في الدقيقة 69 اثر عدة تمريرات انتهت عند ماريجا داخل منطقة الجزاء الذي سدد في المرمى.

وأنهى هذا الهدف 248 دقيقة من نظافة شباك الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء أمام الهلال على مدار كافة مبارياته أمام بطل الدوري السعودي.

وأضاف النيجيري أوديون إيغالو الهدف الثاني قبل نهاية زمن اللقاء بأربع دقائق اثر هجمة مرتدة سريعة أودعها إيغالو الشباك. وبذلك، يكون إيجالو قد سجل بقميص الهلال في ثلاث مباريات متتالية في الدوري لأول مرة.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى ست نقاط، ليتصدر ترتيب جدول الدوري السعودي.

فيما تلقى الفيحاء الهزيمة الثانية على التوالي ليحتل المركز الرابع عشر.

هـدف الهلال من أكـثر من زاويـة⚽

تيكـي تاكا هلاليـة🥅#الهلال_الفيحاء#SSC pic.twitter.com/IXdudbUaFz — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 31, 2022

هدددددف!⚽

د86' إيغالو يضيف الهدف الثاني 🔥 الهلال 2 × 0 الفيحاء#الهلال_الفيحاء⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/EQel4XaEO3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 31, 2022

ثنائية باتنا تقود الفتح لفوز كبير على الباطن

وفي مباراة أخرى، سجل المغربي مراد باتنا هدفين بواقع هدف في كل شوط ليقود الفتح لانتصار ساحق بنتيجة 5-صفر على الباطن، في الجولة الثانية لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

افتتح مروان سعدان خماسية الفتح في الدقيقة 17 بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد.

وأضاف باتنا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 41 إثر ضربة رأس، قبل يعود باتنا ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وأضاف البرازيلي بيتروس ماثيوس الهدف الرابع للفتح في الدقيقة 70 إثر تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت إليه ليودعها الشباك بسهولة.

وأكمل فراس البريكان الخماسية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

هدددددف!⚽

د41' الهدف الثاني للفتح عن طريق مراد باتنا

الباطن 0 × 2 الفتح#الباطن_الفتح#دوري_روشن_السعودي#SSC pic.twitter.com/T6jc7Jrgma — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 31, 2022

هدددددف!⚽

د62' الهدف الثالث للفتح عن طريق مراد باتنا

الباطن 0 × 3 الفتح#الباطن_الفتح#دوري_روشن_السعودي#SSC pic.twitter.com/bFLdXLEiJV — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 31, 2022

هدددددف!⚽

د70' الهدف الرابع للفتح عن طريق بيتروس

الباطن 0 × 4 الفتح#الباطن_الفتح#دوري_روشن_السعودي#SSC pic.twitter.com/o19SCcxP87 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 31, 2022

هدددددف!⚽

د90+1' الهدف الخامس للفتح عن طريق فراس البريكان

الباطن 0 × 5 الفتح#الباطن_الفتح#دوري_روشن_السعودي#SSC pic.twitter.com/8Pp18IaZLf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 31, 2022

وقال باتنا لشبكة قنوات السعودية الرياضية (إس.إس.سي): ”عوضنا الخسارة أمام التعاون. الأهم كان اليوم الثلاث نقاط.

”التركيز كان اليوم حاضرا من جميع اللاعبين. ضغطنا بشدة على الباطن وحققنا الفوز ونستعد لمباراة الهلال المقبلة“.

وبذلك حصد الفتح أول ثلاث نقاط هذا الموسم بعد خسارته أمام التعاون في الجولة الأولى، بينما مني الباطن بهزيمته الثانية على التوالي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: