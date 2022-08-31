تقرير: ماجد النفيعي يقدم استقالته من رئاسة الأهلي السعودي

كشفت تقارير إعلامية سعودية أن ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي قدم استقالته بعد الأداء المخيب للفريق الأول في دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وصبت جماهير النادي الأهلي السعودي جام غضبها على رئيس ناديها ماجد النفيعي، الذي تواجد على المدرجات خلال مواجهة الأخدود، مساء أمس الثلاثاء، في إطار منافسات دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وكشف الإعلامي وليد سعد الصحفي في جريدة ”عكاظ“ السعودية أن النفيعي تقدم باستقالته رسميًا من رئاسة الأهلي السعودي، مساء اليوم الأربعاء.

رسمياً |

ماجد النفيعي يُقدم استقالته من منصبه كرئيس للنادي ..#الأهلي pic.twitter.com/LjUUR3rIl4 — وليد سعيد (@Rabanalsafena) August 31, 2022

وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمام مضيفه الأخدود بنتيجة (0-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وقامت الجماهير بتوجيه هتافات معادية ضد ماجد النفيعي الذي تواجد في المقصورة وظل صامتًا، حيث تحمّله الجماهير مسؤولية الأداء الهزيل والسيئ للفريق.

وكانت الجماهير هاجمت النفيعي أيضًا في المباراة الافتتاحية للفريق بدوري يلو، ورفعت له البطاقات الحمراء على المدرجات، في إشارة لمطالبته بضرورة الرحيل عن كرسي رئاسة ”الراقي“.

وتقدم مصلح الشيخ بالهدف الأول لصالح الأخدود في الدقيقة 38، بعد تلقي تمريرة عرضية، ليسدد كرة أرضية في الزاوية اليمنى.

وأضاف الحاج عثمان باري الهدف الثاني لصالح الأخدود في الدقيقة 54، بعد استغلال تصدي حارس الأهلي ياسر المسيليم لتسديدة، قبل أن ترتد الكرة إلى باري الذي سدد الكرة في الشباك.

ورفع الأخدود رصيده إلى 6 نقاط، ليتقاسم صدارة دوري يلو للدرجة الأولى برفقة أندية: الشعلة، والخلود، والحزم، بينما تجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة في جولتين ليحتل المركز الـ14.