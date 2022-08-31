الحارس رفض إكمال اللقاء وتعرض للطرد.. لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة الفتح ضد الباطن (فيديو)

رفض مارتن كامبانيا حارس نادي الباطن السعودي، استكمال مباراة فريقه أمام الفتح في دوري روشن، اعتراضًا منه على حكم مباراة الفريقين في الجولة الثانية.

وبدأت الأزمة عندما قام الحكم المساعد قام برفع الراية قبل تسجيل هدف الفتح الأول في شباك الباطن، مما تسبب بتوقف لاعبي الباطن وغضبهم بسبب إصرار الحكم على احتساب الهدف.

وقرر مارتن كامبانيا حارس الباطن عدم إكمال اللعب، وتسبب بتوقف طويل للمباراة، ما اضطر حكم اللقاء لإشهار الكارت الأحمر في وجهه.

الحكم يطرد حارس الباطن بالبطاقة الحمراء 🟥 pic.twitter.com/xAePLSAVPe — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 31, 2022

– الحكم المساعد قام برفع الراية قبل تسجيل الهدف مما تسبب في توقف لاعبي #الباطن و غضبهم على احتساب الهدف . pic.twitter.com/qSHuOI04A7 — تركي (@Fieldleague1) August 31, 2022

– لقطة توضح غضب حارس #الباطن "مارتن كامبانيا" و رفضه اكمال اللعب و حكم اللقاء يُشهر البطاقة الحمراء . pic.twitter.com/GTzFPKdfdl — تركي (@Fieldleague1) August 31, 2022

وتفتتح، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي بلقاء الباطن مع ضيفه الفتح، على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

وخسر الباطن من مضيفه الشباب 3-0 في الجولة الأولى، فيما خسر الفتح من ضيفه التعاون 0-2 .