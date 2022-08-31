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رياضة

الحارس رفض إكمال اللقاء وتعرض للطرد.. لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة الفتح ضد الباطن (فيديو)
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2022 17:13 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2022 17:30 GMT

الحارس رفض إكمال اللقاء وتعرض للطرد.. لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة الفتح ضد الباطن (فيديو)

رفض مارتن كامبانيا حارس نادي الباطن السعودي، استكمال مباراة فريقه أمام الفتح في دوري روشن، اعتراضًا منه على حكم مباراة الفريقين في الجولة الثانية. وبدأت الأزمة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

رفض مارتن كامبانيا حارس نادي الباطن السعودي، استكمال مباراة فريقه أمام الفتح في دوري روشن، اعتراضًا منه على حكم مباراة الفريقين في الجولة الثانية.

وبدأت الأزمة عندما قام الحكم المساعد قام برفع الراية قبل تسجيل هدف الفتح الأول في شباك الباطن، مما تسبب بتوقف لاعبي الباطن وغضبهم بسبب إصرار الحكم على احتساب الهدف.

وقرر مارتن كامبانيا حارس الباطن عدم إكمال اللعب، وتسبب بتوقف طويل للمباراة، ما اضطر حكم اللقاء لإشهار الكارت الأحمر في وجهه.

وتفتتح، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي بلقاء الباطن مع ضيفه الفتح، على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

وخسر الباطن من مضيفه الشباب 3-0 في الجولة الأولى، فيما خسر الفتح من ضيفه التعاون 0-2 .

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