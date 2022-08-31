سبب اعتراض نادي النصر السعودي على المحكم سلطان الصامل

قالت صحيفة الرياضية، إن نادي النصر السعودي قدم اعترضا على اختيار نادي الاتحاد المحكم سلطان الصامل محكما له أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

واختار نادي الاتحاد، الصامل، محكما له في الاستئناف الذي تقدم به أمام مركز التحكيم الرياضية السعودي، على قضية التسجيلات التي أصدرت فيها لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها مؤخرا.

وقررت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد أربعة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار) بعد شكوى نادي النصر ضد مهاجمه السابق والاتحاد.

#اعتراض_النصر#استئناف_التسجيلات – يحق لـ #النصر الاعتراض على تعيين المحكمين وذلك حسب نص م ٢٨/٣ من القواعد الاجرائية لمركز التحكيم – لابد أن يتصف المحكم بالاستقلالية الكاملة والحيادية، ولذلك وجود تغريدات مسيئة لاي محكم ضد أي نادي تعتبر تحيز واضح وفاضح ويتعارض مع لوائح @SSAC_SA https://t.co/nSFvU7gF7r pic.twitter.com/SRxhCLqZeG — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) August 31, 2022

كما أوقفت اللجنة حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الاتحاد لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال، ومشعل السعيد مدير الفريق الأول بالاتحاد لمدة ثلاثة أشهر، وحرمان ”العميد“ من تسجيل لاعبين جدد لفترة واحدة اعتبارا من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على النادي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له.

ولاحقا تقدم السعيد والبلوي باستقالتهما.

وبحسب القانوني أحمد الأمير، يحق لنادي النصر الاعتراض على تعيين المحكمين وذلك حسب نص م ٢٨/٣ من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي.

وأكد الأمير أنه ”لابد أن يتصف المحكم بالاستقلالية الكاملة والحيادية، ولذلك وجود تغريدات مسيئة لأي محكم ضد أي نادٍ تعتبر تحيزا واضحا وفاضحا ويتعارض مع لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

🚨— سلطان الصامل عضو مركز التحكيم الرياضي في حسابه الرسمي ! ! pic.twitter.com/JRIFgsgp0a — عاجل النصر (@AjelNFC) August 31, 2022

وانتشرت في أوقات سابقة تغريدات للصامل، اعتبرها نصراويون إساءة لناديهم وتقليلا منها.

كما انتشرت تغريدات أخرى للصامل، يظهر من خلالها تشجيعه لنادي الهلال منافس النصر على البطولات في المملكة العربية السعودية.

وبحسب ”الجزيرة“ فإن مركز التحكيم الرياضي رفض النظر في الاعتراض واعتمد سلطان الصامل محكما عن الاتحاد وحمدالله، وصالح العبيدلي محكما عن النصر، وعلاء ناجي رئيسا لهيئة التحكيم في قضية التسجيلات.