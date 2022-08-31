جدل حول ملابس سامي الجابر في أحدث ظهور له (صورة)

أثار النجم المعتزل سامي الجابر قائد نادي الهلال السعودي الأسبق، الجدل بعد نشره صورة بملابس رياضية تبدو ضيقة.

وتعرض قائد الهلال الأسبق لانتقادات بسبب ملابسه، فيما سانده أخرون واعتبروها ملائمة.

وغرد دخيل الشهري: ”أنا ضد التنمر، ظهور أسطورة الهلال بهذا اللباس هذا شي يخصه والناس أذواق وكل شخص يلبس على ذوقه“.

وعلق حساب يدعى عبدالله ساخرا :“سامي الجابر تحول الى عارض ازياء، لا وبعدين تعمد ان تكون خلفه المرآة عشان يشوفون الوجه والقفا، جميل جميل“.

انا ضد التنمر

ظهور اسطورة الهلال بهذا اللباس هذا شي يخصه والناس اذواق وكل شخص يلبس على ذوقه @SamiAlJaber @Alhilal_FC pic.twitter.com/l9InpSwucu — دخيل عبدالله الشهيل (@jdeed2002) August 31, 2022

ويُعد سامي الجابر واحدًا من أبرز اللاعبين السعوديين وحقق العديد من البطولات مع الهلال، كما أنه أول لاعب سعودي يحترف في الدوري الإنجليزي من بوابة وولفرهامبتون عام 2000، على سبيل الإعارة لـ6 أشهر.

سامي الجابر في آخر ظهور ..! 🤔

عطونا تقييمكم من 10 pic.twitter.com/nz164Hw3Be — وليد الزهراني (@wa_alzahrani) August 31, 2022

وشارك في 4 نسخ متتالية لبطولة كأس العالم وأحرز 3 أهداف، وتوج مع الأخضر بلقب كأس آسيا 1996، ولقبي كأس الخليج عامي 1994 و2002، بجانب 25 بطولة مع الهلال.

وسجل سامي الجابر مع فريق الهلال السعودي 214 هدفاً خلال 448 مباراة وذلك في الفترة ما بين 1989 – 2007.

وحصد الجابر جائزة هداف الدوري السعودي مرتين في تاريخ مشاركاته، في موسم 1989-1990 مسجلاً 16 هدفاً في موسم 1992-1993 حين سجل 19 هدفاً.

كما حصل سامي الجابر على لقب أفضل لاعب في قارة آسيا عام 1998 وحصل على لقب أفضل هدف آسيوي في نفس العام.

وعلى الصعيد الدولي توج سامي الجابر مع منتخب السعودية بـ3 ألقاب، كأس آسيا مرة كما توج بلقب كأس الخليج مرتين.