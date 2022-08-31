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رياضة

أحمد الشمراني لماجد النفيعي: انصحك بالرحيل بلا تذاكر أو أمتعة
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2022 13:34 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2022 14:25 GMT

أحمد الشمراني لماجد النفيعي: انصحك بالرحيل بلا تذاكر أو أمتعة

رفع الأخدود رصيده إلى 6 نقاط، ليتقاسم صدارة دوري يلو للدرجة الأولى

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

وجه الإعلامي السعودي المنتمي للنادي الأهلي أحمد الشمراني، انتقادات حادة لماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي، على خلفية نتائج الفريق المخيبة في دوري يلو، بعد هبوطه من الدوري السعودي للمحترفين.
وخاض الأهلي مباراتين في دوري يلو، الأولى أمام القيصومة على ملعبه وتعادل بهدف لمثله، ثم خسر بهدفين أمام الأخدود.

وغرد الشمراني :“ صدق يا سمو وزير الرياضة أن رئيس الأهلي ماجد النفيعي منذ ليلة الهبوط حتى الآن لم يلتق فريق القدم ولم يحضر مباراة القيصومة، فماذا يمكن أن نسمي هذا؟“.
وتابع: ”يقول استغنى عن موسى المحياني وموسى يوم الأحد في النادي؟ أسأل يا سمو الوزير محمد الديني نائب الرئيس لماذا استقال؟“.
وواصل :“الجمعية ذهبت للاوراق وتركت الهبوط وضاع الوقت وضاع معه النادي وللأسف هناك من يطبل لـ( جمعية) ماقدرت تغير إداريًّا فكيف تسقط إدارة..؟“.
وأردف :“الأهلي يا ماجد النفيعي معك هبط، ومعك سيهبط، ففضلاً إذا كنت قد استوعبت رسالة الجمهور بعد مباراة القيصومة ومباراة الأخدود فإنني «أنصحك بـ«الرحيل» بلا تذاكر وأمتعة“.

وأتم :“حرام أن «يُدمر» الأهلي، وظلم أن تُكتب هذه المرحلة أنها هي الأسوأ في تاريخ الأهلي وأنت بطلها“.
وتلقى الأهلي، خسارة قاسية أمام مضيفه الأخدود بنتيجة (0-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.
وتقدم مصلح الشيخ بالهدف الأول لصالح الأخدود في الدقيقة 38، بعد تلقي تمريرة عرضية، ليسدد كرة أرضية في الزاوية اليمنى.
وأضاف الحاج عثمان باري الهدف الثاني لصالح الأخدود في الدقيقة 54، بعد استغلال تصدي حارس الأهلي ياسر المسيليم، لتسديدة، قبل أن ترتد الكرة إلى باري الذي سدد الكرة في الشباك.
ورفع الأخدود رصيده إلى 6 نقاط، ليتقاسم صدارة دوري يلو للدرجة الأولى، برفقة أندية: الشعلة، والخلود، والحزم، بينما تجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة في جولتين ليحتل المركز الـ14.

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