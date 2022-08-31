الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي

يستضيف نادي الهلال منافسه الفيحاء، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من عمر الدوري السعودي.

وتفتتح الجولة بمواجهة بين الباطن وضيفه الفتح، بينما تستكمل الجولة، غدا الخميس، بلقاءي الرائد والوحدة بجانب أبها والشباب.

ويلتقي بعد غد الجمعة الطائي ضد العدالة وضمك مع الخليج، بينما يسدل الستار على الجولة بلقاء التعاون مع النصر والاتحاد ضد الاتفاق.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز ملامح مواجهة الهلال ضد الفيحاء في دوري ”روشن“ السعودي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق عبد الله الحربي.

مـسـاء الأربـعـاء ⚽️❤️ pic.twitter.com/F0W20rTtSW — دوري روشن السعودي (@SPL) August 31, 2022

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الخليج بالجولة الأولى بنتيجة 2-0.

ويحتل الفيحاء المركز الحادي عشر بعد خسارته بالجولة الأولى أمام ضمك بهدف دون رد.

ويعد اللقاء ثأريا بالنسبة للهلال أمام الفيحاء بعدما خسر لقب كأس الملك يوم 19 مايو الماضي بركلات الترجيح بنتيجة 1-3.

ولم يفز الهلال على الفيحاء منذ يوم 13 فبراير 2020 حين تغلب بنتيجة 1-0 بالدوري.

أسلحة الهلال

يسعى الهلال لتحقيق الفوز الثاني على التوالي لاعتلاء الصدارة مبكراً بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز.

وتأكد غياب الكوري الجنوبي جانج هيون وياسر الشهراني وصالح الشهرية ومتعب المفرج وعبد الإله المالكي للإصابة، بينما يعود سلمان الفرج والبرازيلي ميشال ديلغادو.

ومن المرجح أن يعتمد دياز على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه خط الدفاع علي آل بليهي ومحمد جحفلي وسعود عبد الحميد وناصر الدوسري.

ويقود خط الوسط جوستافو كويلار وبجواره ماتيوس بيريرا وميشال ديلغادو وعلى الأطراف أندريه كاريلو وسالم الدوسري بينما يقود الهجوم أوديون إيغالو.

أوراق الفيحاء

يأمل الفيحاء تجاوز آثار الخسارة أمام ضمك في الجولة الأولى وتحقيق مفاجأة أمام الهلال وتكرار ما حدث في نهائي كأس الملك.

ويقود المدرب الصربي فوك راسوفيتش فريق الفيحاء الذي يعتمد على تشكيلة تضم حارس المرمى فلاديمير ستويكوفيتش وأمامه رباعي الدفاع محمد البقعاوي وسامي الخيبري وحسين الشويش وأحمد بامسعود.

ويقود خط الوسط باولينهو وبجواره علي النمر وريكاردو ريلر، بينما يقود خط الهجوم فيكتور رويز وبجواره سلطان مندش وباناجيوتيس تاكيندس.

وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي السابق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة صعبة للهلال خاصة أن الفيحاء فريق منظم ويجيد غلق المساحات.

وأوضح أن الهلال يسعى لحسم الأمور مبكراً خاصة أن الفيحاء يجيد استغلال الكرات المعاكسة والاستفادة من المساحات.