ذا أثلتيك: العرض الوحيد الذي تلقاه كريستيانو رونالدو كان من نادي الهلال السعودي

كشفت صحيفة ”ذا أثلتيك“ أن العرض الوحيد الذي تلقاه كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، للرحيل عن الفريق الإنجليزي كان من نادي الهلال السعودي.

وقالت الصحيفة الشهيرة، في تقرير لها، يوم الأربعاء ”حتى الآن لم يتلق كريستيانو عروضا من أندية دوري أبطال أوروبا الكبرى، كان العرض الرسمي الوحيد الذي تلقاه من الهلال السعودي، والذي رفضه بسبب رغبة النجم البرتغالي في البقاء في الدوريات الكبرى بأوروبا“.

وتابع ”التوقعات المتزايدة في مانشستر يونايتد هي أن رونالدو سيضطر الآن لقبول لعب موسم في الدوري الأوروبي، وقد اكتشف البعض في مقر تدريبات الفريق تغيرا إيجابيا في موقفه في الأيام الأخيرة، ومع ذلك لا يزال مستقبل رونالدو غير مؤكد“.

وشهدت العلاقة بين رونالدو ومسؤولي مانشستر يونايتد توترًا ملحوظا في الفترة الأخيرة كما دخل اللاعب أزمة منذ بداية الدوري مع مدربه الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني الجديد للشياطين الحمر، الذي لم يعتمد على رونالدو بشكل أساس في المباراتين الأخيرتين للفريق.

Big read on a year of Cristiano Ronaldo back at #MUFC, by @AdamCrafton_ Fresh detail on Ronaldo’s improved mood in recent days – connecting with certain teammates – indicating no departure before deadline. Plus much more, including Joel Glazer’s role.https://t.co/rSilf0OUHk — Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) August 31, 2022

وكشف تقارير أخيرا عن رغبة رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد والانضمام إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري، في ظل غياب مانشستر عن البطولة القارية لخروجه من المراكز الأربعة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

ويغلق باب القيد في إنجلترا بشكل نهائي، مساء اليوم الأربعاء، وبعدها لن يستطيع اللاعب الرحيل إلى أي وجهة جديدة وسيكمل الموسم على الأقل حتى الانتقالات الشتوية المقبلة في صفوف مانشستر يونايتد.

وكانت تقارير إيطالية كشفت عن موافقة رونالدو حاليا على الانتقال لصفوف نادي نابولي الإيطالي الذي يرغب في استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري مع تحمل قيمة راتبه الكبير مع مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ فإن رونالدو منفتح على الانضمام إلى نابولي، وقالت تقارير إن النجم البرتغالي سيكون جزءًا من صفقة تبادلية تتضمن انتقال فيكتور أوسمين إلى مانشستر يونايتد، لكن وكيل المهاجم النيجيري نفى حدوث أي مفاوضات أو اتفاقات حتى الآن.

وانتقل رونالدو من سبورتينغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد للمرة الأولى في 2003، ثم غادر إلى ريال مدريد في 2009.

ومن الميرينغي إلى يوفنتوس في 2018 بعد 9 سنوات، عاد ”صاروخ ماديرا“ إلى مانشستر يونايتد مرة أخرى في صيف 2021.

يذكر أن نادي الهلال تم إيقافه عن القيد وحرمانه من تسجيل لاعبين جدد في قائمته، بسبب أزمته الأخيرة مع فريق النصر السعودي، في قضية لاعبه محمد كنو.

ويأتي قرار مركز التحكيم بعد أشهر من قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، التي كانت أعلنت خلال شهر مايو الماضي عن إيقاف كنو 4 أشهر، وحرمان الهلال من ضم لاعبين جدد لفترتي تسجيل.