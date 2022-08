ذا أثلتيك: العرض الوحيد الذي تلقاه كريستيانو رونالدو كان من نادي الهلال السعودي

كشفت صحيفة ”ذا أثلتيك“ أن العرض الوحيد الذي تلقاه كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، للرحيل عن الفريق الإنجليزي كان من نادي الهلال السعودي.

وقالت الصحيفة الشهيرة، في تقرير لها، يوم الأربعاء ”حتى الآن لم يتلق كريستيانو عروضا من أندية دوري أبطال أوروبا الكبرى، كان العرض الرسمي الوحيد الذي تلقاه من الهلال السعودي، والذي رفضه بسبب رغبة النجم البرتغالي في البقاء في الدوريات الكبرى بأوروبا“.

وتابع ”التوقعات المتزايدة في مانشستر يونايتد هي أن رونالدو سيضطر الآن لقبول لعب موسم في الدوري الأوروبي، وقد اكتشف البعض في مقر تدريبات الفريق تغيرا إيجابيا في موقفه في الأيام الأخيرة، ومع ذلك لا يزال مستقبل رونالدو غير مؤكد“.

وشهدت العلاقة بين رونالدو ومسؤولي مانشستر يونايتد توترًا ملحوظا في الفترة الأخيرة كما دخل اللاعب أزمة منذ بداية الدوري مع مدربه الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني الجديد للشياطين الحمر، الذي لم يعتمد على رونالدو بشكل أساس في المباراتين الأخيرتين للفريق.

