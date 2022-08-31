فهد المولد: الاتحاد قدم لي عرضا مخجلا جدا للتجديد.. وكنت أستاهل حتى كلمة شكرا

كشف فهد المولد، لاعب نادي الشباب والاتحاد السابق، كواليس رحيله عن ”العميد“، وعن فترة الإيقاف قبل صدور حكم تخفيف عقوبته في قضية تناول المنشطات.

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قرر تخفيض عقوبة فهد المولد، واللاعب يحق له المشاركة رسميا بعد أن عاقبت لجنة الرقابة على المنشطات بإيقافه، لمدة عام ونصف العام بسبب تناوله مادة محظورة.

وتحدث المولد في تصريحات تلفزيونية عن حزنه من إدارة الاتحاد، قائلا ”الاتحاد قدم لي عرض تجديد العقد قبل صدور قرار الإيقاف، وبعدها لم يتم التواصل معى نهائيا، وحتى بعد قرار براءتي لم أتلق مباركة من إدارة الاتحاد، كنت أستاهل كلمة شكرا، وما حدث أغضبني كثيرا“.

وأضاف ”بعد صدور قرار براءتي قدم لي الاتحاد عرضا شفهيا ولكنه كان عرضا مخجلا جدا، لدرجة أني تمنيت ألا يخبرني وكيل أعمالي جراح الظفيري بتفاصيل العرض المقدم لي، وأعتقد أنه كان مجرد عرض دون الخوض في التفاصيل“.

فهد المولد لـ #في_المرمى : بعد البراءة قدم لي الاتحاد عرض شفهي واعتبره عرض مخجل جداً pic.twitter.com/Tqjy0ApnpN — العربية – في المرمى (@FilMarma) August 30, 2022

وأضاف المولد ”الشباب قدم لي عرضا رسميا أثناء فترة الـ6 أشهر الأخيرة في عقدي، قبل الإيقاف، ولكني كنت متفقًا بشكل شبه نهائي مع الاتحاد على تجديد عقدي، ولكن الأمور تغيرت بعد الإيقاف، وبعد البراءة قدم الشباب عرضًا آخر، وأشكر رئيس الشباب خالد البلطان، وأقول إن الشباب اشترى فهد المولد، وأتمنى أن أقدم إضافة للشباب“.

وكشف المولد عن اكتشافه تفاصيل أخرى من قبل إدارة ناديه السابق بأنهم كانوا يتفقون على رحيله لناد آخر دون علمه، موضحا ”كنت سأنتقل لنادٍ آخر دون علمي؛ كان هناك اتفاق بين إدارتي الناديين، وأحد مسؤولي النادي الثاني قدم لي هذا العرض، وقلت له مستحيل، ولكنه أثبت لي أن هذا الأمر صار، ووقتها عرفت أني سأغادر الاتحاد، والنادي الثاني كان الأهلي، لم أتخيل أن أصل لهذه المرحلة، حزين جدا على طريقة خروجي، عشت في نادي الاتحاد منذ كان عمري 11 عامًا، وصعدت للفريق الأول، وأحببت الاتحاد أكثر من كثير من عاملي النادي، وكنت أشجعه منذ الصغر، ولم أتوقع يومًا أن أمثل شعارًا آخر غير الاتحاد“.

وقدم المولد شكره لمدرب المنتخب السعودي، قائلا ”هيرفي رينارد مدرب المنتخب ساندني كثيرا ووقف بجانبى منذ صدور قرار إيقافي، وطالبني بعدم التوقف، وأشكره كثيرا، وهو يتواصل معي، وأستشيره دائما كما إنه فرح كثيرا بقرار البراءة“.

فهد المولد لـ #في_المرمى : الاتحاد قدم لي عرض تجديد العقد قبل صدور قرار الايقاف، وبعدها لم يكن هناك اي تواصل .. وللاسف حتى بعد قرار برائتي لم اتلقى مباركة من ادارة الاتحاد pic.twitter.com/2cUolixbMt — العربية – في المرمى (@FilMarma) August 30, 2022

وأردف ”سعدت جدا بعد تلقي خبر براءتي من قضية المنشطات، لقد كانت تجربة صعبة، لأنها ثاني مرة أتعرض فيها للإيقاف، وكانت أصعب من الفترة الأولى، وقدمت تقارير طبية تثبت أن لدى عائلتي حالة وراثية تستوجب تناول هذا الدواء“.

واختتم المولد حديثه ”انتهيت من الاختبارات الصحية والبدنية في لندن، وغدا سأبدأ فى مرحلة الإعداد في ناد خاص في مانشستر، ومع مدرب خاص، وكنت أستاهل كلمة شكرا وما حدث زعلني كثيرا ووعد مني سأعود أفضل من الأول بإذن الله“.