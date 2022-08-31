أنمار الحائلي: الاتحاد لم يكن يحتاج فهد المولد فنيا.. وأبوابنا مفتوحة لكل الداعمين (فيديو)

تحدث أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، عن الدولي فهد المولد، لاعب الفريق السابق، الذي انتقل رسميا لنادي الشباب بعد انتهاء عقده مع ”العميد“، موجها له الشكر على الفترة التي قضاها رفقة الفريق.

وقال أنمار الحائلي: ”اللاعب كان لديه رغبة لتمثيل الشباب ولم يأت لنا خطاب رسمي لرفع العقوبة عنه، ونشكره على الفترة التي قضاها في الاتحاد وكل فترة لها ناس ورجال يقودونها، وفي مركزه الفني لا نحتاجه حاليا“.

وعن إمكانية إعارة المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق، بعد إيقافه، أشار: ”هذه قضية منظورة ثم نرى حيثياتها ولكل حادث حديث، ويتبقى يوم واحد على ختام فترة الانتقالات الصيفية، وإذا احتجنا أي لاعب سنبادر بالتعاقد معه. نادي الاتحاد متاح للجميع، وقدمنا استئنافا على إيقاف مهند الشنقيطي ونأمل أن يتم قبوله“.

وأردف: ”الاتحاد رقميا يسير في الطريق الصحيح ونعيش أقوى بداية للاتحاد وفيه قفزات إيجابية، ومهم أن ندعم لاعبينا حتى يظهر الاتحاد بشكل صحيح“.

أنمار الحائلي – رئيس #الاتحاد : فهد المولد كانت عنده رغبة بتمثيل الشباب ونشكر فهد على فترته مع الاتحاد .. لم يفشل الاتحاد بالتفاوض مع أي لاعب .. لا يمكن أن أتحدث عن إمكانية إعارة عبدالرزاق حمدالله لأن القضية منظورة . اشترك الآن على #ShahidVIP#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/XneSAcppEk — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 30, 2022

وعن ردوده القوية مؤخرا على بعض من جماهير الاتحاد عبر تويتر، قال الحائلي: ”لم يستفزني أحد، والتوضيح كان ضروريا بشأن بعض ما يحدث في النادي، وهناك من يركز ويسلط الضوء تجاه الأمور السلبية ويتغافل عن الإيجابيات“.

وأردف ”لو كان دخل الاتحاد 700 مليون ريال ستكون إدارتنا هي الأفضل، العجز المالي في الاتحاد في الموسم الماضي كان 140 مليون ريال، واليوم 100 مليون ريال“.

وأكمل: ”وجود الداعمين الكبار في نادي الهلال والنصر هو سبب تحقيقهم الفائض، فالأمير الوليد بن طلال يدعم الهلال وهو من أغنى أغنياء العالم، والأمير خالد بن فهد في النصر، ولا يوجد من يدعم نادي الاتحاد حاليا سوى أنمار الحائلي وأحمد كعكي فقط، وأبوابنا مفتوحة لكل الداعمين، ولا يمكن أن أجبر أحدا على الدعم“.

أنمار الحائلي – رئيس #الاتحاد : نوقع اليوم عقد الرعاية رقم 14 .. هناك من يركز على السلبيات بالاتحاد ..لا نملك الداعمين مثل #الهلال و #النصر في الاتحاد أنا وأحمد كعكي فقط وأبوابنا مفتوحة لكل الداعمين اشترك الآن على #ShahidVIPhttps://t.co/wlLYDrcVpW#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/OrkyCXYnTT — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 30, 2022

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي، اليوم الأربعاء.

ويستضيف الهلال نظيره الفيحاء، على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المسابقة.

ويسعى الهلال للثأر من الفيحاء بعد الهزيمة في نهائي كأس السوبر الموسم الماضي بركلات الترجيح 3-1 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الحادي عشر بلا أي رصيد من النقاط.

وكان الهلال بدأ مشواره في النسخة الحالية من الدوري السعودي بالفوز على الخليج بثنائية نظيفة، فيما تلقى الفيحاء خسارة أمام ضمك بهدف دون رد.

وسبق أن تواجه الهلال مع الفيحاء في 12 مباراة في مختلف المسابقات، وحقق ”الزعيم“ الفوز في 6 مباريات.