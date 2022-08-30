لحظة ركض علي الأسمري وسلمان المؤشر خارج الملعب بعد مباراة الأهلي والأخدود (فيديو)

أثار الثنائي علي الأسمري وسلمان المؤشر، لاعبا الأهلي السعودي، الجدل بين جماهير فريقيهما بعد مواجهة الأخدود، حيث خسر ”الراقي“ بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وأظهرت كاميرات القناة الناقلة للمباراة، علي الأسمري وسلمان المؤشر يركضان سريعا نحو غرفة خلع الملابس بمجرد إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، دون انتظار التوجه إلى الجمهور أو الاعتذار له، وهو ما أثار تساؤل الجمهور عن سر ركضهما سريعا بهذا الشكل.

علي الأسمري & سلمان المؤشر بعد نهاية مباراة

فريهم #الأهلي بالخسارة قبل قليل 🚨 pic.twitter.com/VMbY3Xyty9 — بدر الشيباني (@iBaVFL) August 30, 2022

وواصل الأهلي عروضه السيئة في دوري الدرجة الأولى السعودي، بتلقيه الخسارة الأولى من مستضيفه الأخدود بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت في ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز، ضمن الجولة الثانية من دوري يلو.

سجل هدفي الأخدود مصلح الشيخ في الدقيقة 37، وعثمان باري في الدقيقة 54، وهو الهدف الرابع له في مباراتين، بعد أن سجل هاتريك في الجولة الأولى أمام القادسية.

ورفع الأخدود رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، بينما ظل الأهلي عند نقطة واحدة، حصل عليها بالتعادل (1-1) أمام القيصومة في الجولة الافتتاحية للمسابقة.

وهذه أول مباراة في تاريخ الفريقين سواء على المستوى الرسمي أو حتى الودي.

وفي باقي المباريات، فاز الحزم على العروبة 2-0، والخلود على الرياض 1-0، وتعادل القيصومة مع العربي 2-2.

وهبط أهلي جدة إلى دوري ”يلو“، لتكون المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، وتطمح الجماهير في الظهور بشكل جيد هذا الموسم، والعودة إلى دوري المحترفين.