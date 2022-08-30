جدول ترتيب دوري يلو بعد خسارة الأهلي أمام الأخدود

تلقى فريق الأهلي، خسارة قاسية أمام مضيفه الأخدود بنتيجة (0-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وتقدم مصلح الشيخ بالهدف الأول لصالح الأخدود في الدقيقة 38، بعد تلقي تمريرة عرضية، ليسدد كرة أرضية في الزاوية اليمنى.

وأضاف الحاج عثمان باري الهدف الثاني لصالح الأخدود في الدقيقة 54، بعد استغلال تصدي حارس الأهلي ياسر المسيليم، لتسديدة، قبل أن ترتد الكرة إلى باري الذي سدد الكرة في الشباك.

أهداف مباراة الأهلي والأخدود (فيديو) https://t.co/Qbgxy4DcB2 pic.twitter.com/5beURIDfOp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 30, 2022

ورفع الأخدود رصيده إلى 6 نقاط، ليتقاسم صدارة دوري يلو للدرجة الأولى، برفقة أندية: الشعلة، والخلود، والحزم، بينما تجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة في جولتين ليحتل المركز الـ14.

وكان فريق الأهلي، تعادل مع نظيره القيصومة، إيجابيًا بهدف، في أولى جولات دوري يلو.

وهبط أهلي جدة إلى دوري ”يلو“، لتكون المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، وتطمح الجماهير في الظهور بشكل جيد هذا الموسم، والعودة إلى دوري المحترفين.