يشاهد على الجوال.. رد فعل عمر السومة بعد تأخر الأهلي أمام الأخدود (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للسوري عمر السومة، لاعب العربي القطري، وهو يشاهد مباراة فريقه السابق، الأهلي السعودي ضد الأخدود، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء الثلاثاء بالجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وظهر السومة وهو يشاهد المباراة على جواله خلال معسكر فريقه القطري، وبدا عليه الحزن بسبب مستوى فريقه السابق الهزيل وتأخره بثنائية أمام الأخدود.

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عمر السومة يبدو حزيناً وهو يشاهد الاهلي والاخدود 💔 pic.twitter.com/Y19wXj83YV — سهم ★ (@1SMi_) August 30, 2022

ويتأخر الأهلي بثنائية أمام الأخدود، حيث سجل الهدف الأول مصلح صلاح الشيخ في الدقيقة 38، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 54 عن طريق عثمان باتو.

وقامت الجماهير بتوجيه هتافات معادية ضد ماجد النفيعي، رئيس النادي، الذي تواجد في المقصورة وظل صامتًا، حيث تحمّله الجماهير مسؤولية الأداء الهزيل والسيئ للفريق.

ورحل السومة عن الأهلي، بعد توديع الفريق لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، الموسم الفائت، بعد وقوعه في المركز الخامس عشر على سلم الترتيب، برصيد 32 نقطة.

وانضم السومة للعربي القطري مع بداية الموسم الحالي لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة من الأهلي السعودي.

وقضى عمر 8 سنوات مع الأهلي، إذ انضمّ إليه في صيف 2014، قادماً من القادسية الكويتي، وحقق مع الفريق عددًا من الإنجازات الجماعية والفردية.

وحصد السومة 4 ألقاب مع الأهلي، هي: الدوري السعودي وكأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي.

ولعب السومة 240 مباراة مع الأهلي، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 192 هدفًا وصنع 30 آخرين.

يُعتبر عمر السومة الهدّاف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين بـ 144 هدفًا، كما سبق أن ظفر بجائزة الحذاء الذهبي للبطولة 3 مرات متتالية.