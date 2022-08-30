الأهلي ضد الأخدود.. جماهير "الراقي" تهاجم ماجد النفيعي بعد تأخر الفريق بثنائية (فيديو)

صبت جماهير النادي الأهلي السعودي جام غضبها على رئيس ناديها ماجد النفيعي، الذي تواجد على المدرجات خلال مواجهة الأخدود، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

ويتأخر الأهلي بثنائية أمام الأخدود، حيث سجل الهدف الأول مصلح صلاح الشيخ في الدقيقة 38، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 54 عن طريق عثمان باتو.

وقامت الجماهير بتوجيه هتافات معادية ضد ماجد النفيعي الذي تواجد في المقصورة وظل صامتًا، حيث تحمّله الجماهير مسؤولية الأداء الهزيل والسيئ للفريق.

هجوم جماهير #الاهلي على ماجد النفيعي رئيس النادي خلال مباراة #الاهلي_الأخدود. pic.twitter.com/wn45odNbgz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 30, 2022

وكانت الجماهير هاجمت النفيعي أيضًا في المباراة الافتتاحية للفريق بدوري يلو، ورفعت له البطاقات الحمراء على المدرجات، في إشارة لمطالبته بضرورة الرحيل عن كرسي رئاسة ”الراقي“.

اللهم لا شماته قبل كانت اهازيجهم للأهلي جينا

واللحين برا على برا يانفيعي 😂#الاهلي_الاخدود pic.twitter.com/7VzK7245UG — 2heeds (@2heed2000) August 30, 2022

وواصل الأهلي الأداء المخيب الذي ظهر به، الموسم الماضي، وتعادل بمباراته الأولى في الموسم الجديد مع القيصومة بهدفٍ لمثله.

أما الأخدود، فقد نجح بتحقيق انطلاقة قوية، وفاز على القادسية بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.

وكان الأهلي هبط للمرة الأولى إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“ بعدما احتل المركز الخامس عشر في الموسم الماضي.