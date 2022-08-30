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رياضة

الأهلي ضد الأخدود.. جماهير "الراقي" تهاجم ماجد النفيعي بعد تأخر الفريق بثنائية (فيديو)
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2022 19:08 GMT
تاريخ التحديث: 30 أغسطس 2022 19:50 GMT

الأهلي ضد الأخدود.. جماهير "الراقي" تهاجم ماجد النفيعي بعد تأخر الفريق بثنائية (فيديو)

صبت جماهير النادي الأهلي السعودي جام غضبها على رئيس ناديها ماجد النفيعي، الذي تواجد على المدرجات خلال مواجهة الأخدود، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دوري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

صبت جماهير النادي الأهلي السعودي جام غضبها على رئيس ناديها ماجد النفيعي، الذي تواجد على المدرجات خلال مواجهة الأخدود، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

ويتأخر الأهلي بثنائية أمام الأخدود، حيث سجل الهدف الأول مصلح صلاح الشيخ في الدقيقة 38، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 54 عن طريق عثمان باتو.

وقامت الجماهير بتوجيه هتافات معادية ضد ماجد النفيعي الذي تواجد في المقصورة وظل صامتًا، حيث تحمّله الجماهير مسؤولية الأداء الهزيل والسيئ للفريق.

وكانت الجماهير هاجمت النفيعي أيضًا في المباراة الافتتاحية للفريق بدوري يلو، ورفعت له البطاقات الحمراء على المدرجات، في إشارة لمطالبته بضرورة الرحيل عن كرسي رئاسة ”الراقي“.

وواصل الأهلي الأداء المخيب الذي ظهر به، الموسم الماضي، وتعادل بمباراته الأولى في الموسم الجديد مع القيصومة بهدفٍ لمثله.

أما الأخدود، فقد نجح بتحقيق انطلاقة قوية، وفاز على القادسية بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.

وكان الأهلي هبط للمرة الأولى إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“ بعدما احتل المركز الخامس عشر في الموسم الماضي.

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