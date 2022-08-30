أهداف مباراة الأهلي والأخدود (فيديو)

تأخر النادي الأهلي السعودي بهدفين نظيفين في مباراته أمام الأخدود، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى السعودي ”دوري يلو“.
وفي الدقيقة 38 نجح مصلح الشيخ بتسجيل الهدف الأول للأخدود من تسديدة أرضية، بعد تنفيذ ضربة ركنية.
وأضاف عثمان باتو الهدف الثاني للأخدود مع بداية الشوط الثاني
د38’ هدف لـ الأخدود! ⚽
مصلح الشيخ يسجل الهدف الأول#دوري_يلو#الأخدود_الأهلي#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/JL4R2lus2m
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 30, 2022
د54’ هدف لـ الأخدود! ⚽
عثمان باري يسجل الهدف الثاني#دوري_يلو#الأخدود_الأهلي#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/08OB2eaRmF
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 30, 2022
وواصل الأهلي الأداء المخيب الذي ظهر به، الموسم الماضي، وتعادل بمباراته الأولى في الموسم الجديد مع القيصومة بهدفٍ لمثله.
أما الأخدود، فقد نجح بتحقيق انطلاقة قوية، وفاز على القادسية بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.
وكان الأهلي هبط للمرة الأولى إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“ بعدما احتل المركز الخامس عشر في الموسم الماضي.