تقرير: رودي غارسيا يجبر اللاعبين على الانضمام لنادي النصر مباشرة بعيدا عن وكلائهم

قال حساب الصحفي الإيطالي Dr.socrates على تويتر إن وكيل أعمال الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني للنصر السعودي، يجبر اللاعبين على خيانة الوكلاء والانضمام للعالمي من خلاله مباشرة.

وأضاف الصحفي الذي يتخذ هذا الاسم المستعار، أن إعطاء الصلاحيات الكاملة للمدربين في المنطقة العربية هو شكل من أشكال الانتحار، على حد وصفه.

ويسعى غارسيا في قيادة النصر لإنهاء هيمنة الهلال على اللقب في آخر ثلاثة مواسم، ويعتمد على تاريخه السابق حيث حقق ثنائية الدوري وكأس فرنسا مع ليل في 2010-2011 بينما خسر نهائي كأس الاتحاد الأوروبي مع مرسيليا في 2018، وخاض فترة مميزة مع روما الإيطالي.

Rudi Garcia's agent is forcing players to betray their agents and join Al-Nasr Club directly through him Giving full powers to trainers in the Arab region is a form of suicide pic.twitter.com/MM0VtqMExB — Dr.socrates (@Dr_socrates50) August 30, 2022

وهذه أول تجربة لغارسيا، البالغ 58 عاما، أيضا خارج القارة العجوز، وتأتي بعد عام من ترشيحه لتدريب مانشستر يونايتد لخلافة أولي غونار سولشاير قبل تعيين النمساوي رالف رانغنيك مؤقتا.

وعين النصر، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري، المدير الفني الفرنسي بعد أن قاد روما الإيطالي ومرسيليا وليل وليون في فرنسا.

والنصر هو الفريق الوحيد الذي كسر احتكار الهلال للقب في آخر خمس سنوات حين توج في 2019، لكن إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث لم يشفع للأرجنتيني ميغل روسو للاستمرار بمنصبه.

وكان المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس أحدث صفقات النصر الذي تعاقد مع لاعب أولمبيك مرسيليا الفرنسي يوم الإثنين.

وكان عبدالرحمن غريب لاعب المنتخب السعودي، رابع المنضمين إلى النصر هذا الصيف بعد البرازيلي لويس غوستافو والحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا والمدافع جيزسلان كونان لاعب كوت ديفوار قبل أن ينضم غونزاليس للفريق الذي استهل مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الوحدة بهدف نظيف في الجولة الأولى.

ويخوض النصر مباراته الثانية في الدوري خارج أرضه أمام التعاون، يوم السبت المقبل.