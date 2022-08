تقرير: رودي غارسيا يجبر اللاعبين على الانضمام لنادي النصر مباشرة بعيدا عن وكلائهم

قال حساب الصحفي الإيطالي Dr.socrates على تويتر إن وكيل أعمال الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني للنصر السعودي، يجبر اللاعبين على خيانة الوكلاء والانضمام للعالمي من خلاله مباشرة.

وأضاف الصحفي الذي يتخذ هذا الاسم المستعار، أن إعطاء الصلاحيات الكاملة للمدربين في المنطقة العربية هو شكل من أشكال الانتحار، على حد وصفه.

ويسعى غارسيا في قيادة النصر لإنهاء هيمنة الهلال على اللقب في آخر ثلاثة مواسم، ويعتمد على تاريخه السابق حيث حقق ثنائية الدوري وكأس فرنسا مع ليل في 2010-2011 بينما خسر نهائي كأس الاتحاد الأوروبي مع مرسيليا في 2018، وخاض فترة مميزة مع روما الإيطالي.

