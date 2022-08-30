بطء وتراخي.. بيان ناري من نادي الهلال ضد مركز التحكيم الرياضي

وصف نادي الهلال السعودي قرار مركز التحكيم الرياضي بإيقافه عن القيد فترتين وإلزامه دفع 20 مليون ريال لنادي النصر مع إيقاف محمد كنو 4 أشهر بالقرار بالمجحف.

وأعلن نادي النصر السعودي عن تلقيه خطاب من مركز التحكيم الرياضي، يشير إلى إلزام كنو ونادي الهلال بدفع 20 مليون ريال لنادي النصر، وإيقاف اللاعب 4 أشهر، مع منع نادي الهلال من التسجيل فترتين.

وأصدر نادي الهلال بيانًا رسميًا مساء اليوم الثلاثاء أشار فيه إلى عدم استغرابه من صدور القرار في هذا التوقيت المتأخر وقبيل إغلاق فترة القيد.

وفيما يلي بيان نادي الهلال:

وكان نادي الهلال قد رفع قضية كنو لمركز التحكيم الرياضي على أمل تخفيض العقوبات التي فرضتها لجنة فض المنازعات، لكن قرار مركز التحكيم جاء مخالفا لذلك.

وجدد نادي الهلال عقد كنو بعدما وقع اللاعب لنادي النصر في الفترة الحرة، ما دفع النصر لتحريك شكوى رسمية ضد اللاعب والهلال ليحصل على قرارات اعتبرها منصفة.

وغرد مسلي آل معمر عبر تويتر : ”بقرار بالإجماع في فض المنازعات، وقرار بالإجماع في مركز التحكيم من المحكمين الخبراء المختصين في القانون الرياضي، تأكيد قانوني صارم على سلامة موقف النصر وعدالة قضيته“.

وأتم ”اللهم لك الحمد، ودائما لن ندخر جهدا في المحافظة على حقوقنا حتى أقصى درجات التقاضي“.