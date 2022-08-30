المريسل يكشف حقيقة اقتراب النصر من ضم ميراليم بيانيتش نجم برشلونة

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، القريب من إدارة النصر السعودي، حقيقة اقتراب إدارة ”العالمي“ برئاسة مسلي آل معمر من التعاقد مع ميراليم بيانيتش، نجم برشلونة الإسباني، في الميركاتو الحالي.

وقال المريسل عبر حسابه على تويتر، يوم الثلاثاء: ”خاص، تواصلت مع مسؤول في نادي النصر لمعرفة ما يثار في مواقع للتواصل الاجتماعي عن رغبة النصر في التوقيع مع لاعب #برشلونة ميراليم بيانيتش، فقال (النصر انتهى من صفقاته والتي كان آخرها المدافع ألفارو غونزاليس ولن تكون هناك أي صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي بعدها)“.

ونجح النصر خلال ميركاتو صيف 2022، في ضم 5 لاعبين، هم: البرازيلي لويس جوستافو، الكولومبي ديفيد أوسبينا، الإيفواري غيسلان كونان، الإسباني ألفارو غونزاليس وعبدالرحمن غريب.

خاص تواصلت مع مسؤول في نادي #النصر لمعرفة ما يثار في مواقع للتواصل الاجتماعي عن رغبة #النصر في التوقيع مع لاعب #برشلونة ميراليم بيانيتش فقال

(النصر انتهى من صفقاته و التي كان اخرها المدافع ألفارو غونزاليس ولن تكون هناك اي صفقة جديدة في المركاتو الصيفي بعدها) — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 30, 2022

كما نفى مسلي آل معمر، رئيس النصر، دخول في مفاوضات مع بيانيتش، قائلا عبر حسابه على تويتر: ”صحيت من النوم حصلت في جوالي 324 رسالة، أقسم بالله ما نيب في برشلونة وأقسم بالله ما لنا علاقة بمفاوضات بيانيتش، فريقنا مكتمل وتعاقداتنا تمت بناء على تقارير فنية“.

صحيت من النوم حصلت في جوالي ٣٢٤ رسالة .. اقسم بالله ما نيب في برشلونه واقسم بالله ما لنا علاقة بمفاوضات بيانيتش .. فريقنا مكتمل وتعاقداتنا تمت بناء على تقارير فنية. — مسلّي آل معمر (@musalli9) August 30, 2022

وكانت صحيفة ”سبورت“ والإعلامي جيرارد روميرو، أشارا إلى أن النصر يجري مفاوضات رسمية مع برشلونة من أجل الحصول على خدمات البوسني ميراليم بيانيتش على سبيل الإعارة، لكن الطرفين اختلفا بشأن قيمة الراتب السنوي.

والنصر يضم في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، 8 أجانب، هم: البرازيلي لويس غوستافو، الكولومبي ديفيد أوسبينا، الإيفواري غيسلان كونان، الإسباني ألفارو غونزاليس، البرازيلي أندرسون تاليسكا، الكاميروني فينسينت أبو بكر، الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

ولم يشارك بيانيتش، البالغ 32 عاما، في أي مباراة مع برشلونة، منذ انطلاق الموسم، تماما مثل جيرارد بيكيه وممفيس ديباي، واعتمد المدرب تشافي على فرينكي دي يونغ كلاعب وسط مدافع، في غياب سيرجيو بوسكيتس أمام ريال سوسيداد للإيقاف.

وكانت إذاعة ”كادينا كوبيه“ الإسبانية، قد ذكرت أن أولمبيك ليون أبدى اهتماما باستعادة بيانيتش، الذي رحل عنه في 2011 وانتقل إلى روما.

وأضاف التقرير، أن نادي النصر ما زال مهتما أيضا بالتعاقد مع اللاعب، خاصة وأن مدربه الحالي رودي غارسيا، سبق وأن أشرف على تدريب بيانيتش في روما.

وسبق وأن أبدى النصر رغبته في ضم بيانيتش، قبل انطلاق الموسم الجاري، لكن اللاعب رفض مغادرة أوروبا.

وأشار التقرير، إلى أن بيانيتش كان سعيدا جدا في بداية الموسم بفكرة الاستمرار في برشلونة، لكنه يأمل أن يحصل على فرصة للمشاركة.

يذكر أن عقد بيانيتش مع برشلونة، ينتهي في صيف 2024.