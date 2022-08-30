الإسرائيليون سيحصلون على تأشيرات دخول قطر لحضور كأس العالم

ذكرت تقارير عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الإسرائيليين سيتمكنون من دخول قطر ولمدة شهر واحد لحضور بطولة كأس العالم، في خطوة هي الأولى من نوعها.

وقالت القناة الـ“12″ العبرية في تقرير لها، إنه ”واعتبارا من الـ15 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولمدة شهر واحد، سيتمكن الإسرائيليون من دخول قطر لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم“.

وأوضحت القناة أن ”دولة قطر مغلقة أمام الإسرائيليين، لأنها غير مدرجة في الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام، وليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها“.

وأضافت القناة ”رغم غياب الدبلوماسية بين إسرائيل وقطر، من المتوقع أن يستمتع السائحون الإسرائيليون بفرصة لمرة واحدة لزيارة قطر حتى الـ18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل“.

وأكدت أن الإسرائيليين سيتمكنون من إصدار تأشيرة خاصة بهم للدخول لقطر عبر الإنترنت، إذ تستغرق المدة لإصدارها فقط 10 دقائق.

وبينت القناة العبرية، أنه من المتوقع أن يصل نحو 20 ألف إسرائيلي إلى قطر خلال فترة كأس العالم، وسوف يقضون الوقت الأكبر بشكل أساس في الملاعب، التي تم بناؤها خصيصا لكأس العالم.

وأشارت إلى أنه ورغم صغر مساحة عاصمة قطر الدوحة، لكنها ستسمح لعشاق كرة القدم، للمرة الأولى في التاريخ، بالاستمتاع بمباراة أو مباراتين في اليوم، وكذلك استغلال الوقت لزيارة المواقع السياحية الرائدة في المدينة، وزيارة مراكز التسوق والترفيه فيها.

وخلال الأشهر الماضية، توصلت إسرائيل لاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ينص على السماح لمشجعيها بالسفر إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم 2022 خلال نوفمبر، وديسمبر المقبلين.

ووفق تقرير نشره موقع ”تايمز أوف إسرائيل“ العبري في وقت سابق، يحق لمواطني إسرائيل، الذين عادة لا يمكنهم دخول قطر إلا بجواز سفر أجنبي، السفر بحرية وحضور المباريات هناك خلال البطولة المقبلة.

ولفت الموقع إلى أن هناك بعض الشروط الموضوعة أمام الإسرائيليين للتمكن من دخول قطر، أبرزها شراء تذكرة المباريات أوّلا، ثم التقدم عبر الإنترنت للحصول على بطاقة هوية مشجع، والتي تُمكن حاملها من الدخول إلى قطر وطلب الإقامة فيها بشكل مؤقت.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي والذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الخطوة بأنها ”إنجاز دبلوماسي آخر“.

وقال الموقع في تقريره إنه ”وخلال الأسابيع الماضية، درست إسرائيل، فكرة إصدار توصية لمواطنيها بعدم السفر لقطر، حيث يشعر المسؤولون الأمنيون بالقلق بشكل خاص إزاء الوجود الإيراني في مباريات المونديال“.