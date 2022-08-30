أول تعليق رسمي من نادي النصر بعد تأكيد عقوبات نادي الهلال ومحمد كنو

علق مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، على قرارات مركز التحكيم الرياضي السعودي في قضية اللاعب محمد كنو، التي جاءت تأكيدا على قرارات لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ونشر نادي النصر السعودي مضمون خطاب تلقاه من مركز التحكيم الرياضي في قضية كنو، الذي ألزم كنو ونادي الهلال بدفع 20 مليون ريال لنادي النصر، وإيقاف اللاعب 4 أشهر، مع منع نادي الهلال من التسجيل فترتين.

📄 | مركز التحكيم الرياضي السعودي يصدر قراراته حول قضية اللاعب محمد إبراهيم كنو pic.twitter.com/eEUUQQ7isN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 30, 2022

وكان نادي الهلال قد رفع قضية كنو لمركز التحكيم الرياضي على أمل تخفيض العقوبات التي فرضتها لجنة فض المنازعات، لكن قرار مركز التحكيم جاء مخالفا لذلك.

وجدد نادي الهلال عقد كنو بعدما وقع اللاعب لنادي النصر في الفترة الحرة، ما دفع النصر لتحريك شكوى رسمية ضد اللاعب والهلال ليحصل على قرارات اعتبرها منصفة.

#قضية_كنو بقرار بالاجماع في فض المنازعات، وقرار بالاجماع في مركز التحكيم من المحكمين الخبراء المختصين في القانون الرياضي. تأكيد قانوني صارم على سلامة موقف النصر وعدالة قضيته.

اللهم لك الحمد، ودائما لن ندخر جهدا في المحافظة على حقوقنا حتى اقصى درجات التقاضي. — مسلّي آل معمر (@musalli9) August 30, 2022

وغرد مسلي آل معمر عبر تويتر : ”بقرار بالإجماع في فض المنازعات، وقرار بالإجماع في مركز التحكيم من المحكمين الخبراء المختصين في القانون الرياضي، تأكيد قانوني صارم على سلامة موقف النصر وعدالة قضيته“.

وأتم ”اللهم لك الحمد، ودائما لن ندخر جهدا في المحافظة على حقوقنا حتى أقصى درجات التقاضي“.

وكان الإعلامي وليد الفراج قد أشار في برنامجه إلى أن قرارا سيصدر من مركز التسوية والتحكيم في القضية بتخفيض عقوبة المنع من التسجيل على نادي الهلال لفترة واحدة بدلا من فترتين، لكن ذلك لم يحدث.

ويخوض نادي النصر نزاعا قضائيا آخر مع اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعدما حصل على قرار بإيقاف اللاعب ومنع الاتحاد من التسجيل لفترة واحدة في قضية التسجيلات.

وأعلن نادي النصر أمس الاثنين التعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس مدافع مارسيليا السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد قابل للتجديد.