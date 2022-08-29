رسميا.. نادي النصر يعلن التعاقد مع ألفارو غونزاليس (صور)

أعلن نادي النصر المنتمي للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس قادما من أولمبيك مارسيليا، اليوم الاثنين.

ونشر النصر على ”تويتر“ عدة صور للمدافع الجديد بقميص النادي الأصفر وكتب ”ألفارو غونزاليس هنا.. ألفارو نصراوي“.

رسميًا ✅

وقع المدافع الإسباني ألڤارو جونزاليس عقدًا مع نادي #النصر لمدة عام مع خيار التجديد لعام آخر 🤩

متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧#العالمي⁩

⁧#ألفارو_نصراوي 💛 pic.twitter.com/dURYlP8fsf — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 29, 2022

وأضاف النصر أن ألفارو البالغ عمره 32 عاما وقع على عقد لمدة عام واحد ”مع خيار التجديد لعام آخر“.

وسبق أن لعب ألفارو غونزاليس لأندية راسينغ سانتاندير وريال سرقسطة وإسبانيول وفياريال في إسبانيا.

ولعب ألفارو غونزاليس 233 مباراة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، سجل فيها 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، وشارك في 58 مباراة في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى سجل فيها هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

واستهل النصر مشواره في الدوري بالفوز 1-صفر على الوحدة في الجولة الافتتاحية للموسم، يوم السبت الماضي.

وسيلعب النصر أمام التعاون في الجولة الثانية يوم السبت.

وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد النصر مع 4 لاعبين هم: الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والظهير الإيفواري غسيلان كونان، والبرازيلي لويس غوستافو، وعبدالرحمن غريب، قبل أن يضم ألفارو غونزاليس.

ويتردد أن النصر يحاول التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة، علما أن السوق الصيفي في السعودية يغلق يوم 17 سبتمبر المقبل.

ويتولى تدريب الفريق المدرب الفرنسي رودي غارسيا.