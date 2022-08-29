ليون ينافس نادي النصر على ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن ليون الفرنسي يزاحم نادي النصر السعودي على البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط برشلونة.

وبيانيتش أحد اللاعبين الذين يمكن إضافتهم إلى قائمة الضحايا الذين يفكر برشلونة في التخلص منهم في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي.

النصر السعودي يجدد اهتمامه بضم بيانيتش نجم برشلونة https://t.co/Q1Dnx2rgsM pic.twitter.com/x7KvEPNXSn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2022

وبدا أن لاعب خط الوسط البوسني قد حصل على مكان في برشلونة خلال فترة ما قبل الموسم، بعدما أقنع تشافي وتم تجميد قرار رحيله، لكن الحقيقة هي أن بيانيتش لم يلعب بعد أول مباراة رسمية بعد مرور ثلاث جولات على بداية الليغا.

وحسب ”سبورت“ فإنه كان من المفترض أن يعيد النصر اتصالاته مع بيانيتش ليحصل على توقيع اللاعب بنظام الإعارة، حيث يستغل النادي السعودي تواجد المدرب الفرنسي رودي غارسيا، والذي سبق أن عمل بالفعل مع بيانيتش في روما.

ولعب بيانيتش، البالغ من العمر 32 عاما، مع ليون 121 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 16 هدفا وصنع 21، علما أنه لعب تحت قيادة رودي غارسيا في روما 106 مباريات، سجل فيها 20 هدفا وصنع 22 حسب موقع ”transfermarkt“.

وأشارت الصحيفة إلى أن سوق الانتقالات الصيفي في السعودية ينتهي في 17 سبتمبر ما يتيح لبرشلونة بيع اللاعب بعد الأول من سبتمبر وهو موعد إغلاق السوق الصيفي في إسبانيا.

جريدة "الأس" الإسبانية تؤكد أن تشافي اتخذ قراره وأعلن أن البوسني ميراليم بيانيتش سيبقى في برشلونة. pic.twitter.com/DSEFKYgtZi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2022

وأكدت ”سبورت“ أن أولمبيك ليون سيحاول أيضا ضم بيانيتش بنظام الإعارة، علما أن بيانيتش سبق أن لعب للنادي الفرنسي بين 2007 و2012.

ووفقا للصحيفة فإن راتب بيانيتش قد يكون عقبة أمام رحيله عن برشلونة، علما أنه لعب الموسم الماضي معارا إلى بشكتاش التركي، بعدما حصل على 50% من راتبه.

وسيتزامن رحيل بيانيتش مع رحيل نيكولاس غونزاليس بنظام الإعارة إلى فالنسيا، وإذا تأكد رحيل اللاعب البوسني فإنه سيكون لدى برشلونة خمسة لاعبين فقط في خط الوسط وهم: سيرجيو بوسكيتس، بيدري، سيرجي روبرتو، فرينكي دي يونغ، فرانك كيسي، إضافة إلى الثنائي جافي وبابلو توري.

وانضم بيانيتش إلى برشلونة صيف عام 2020 قادما من يوفنتوس في صفقة شملت انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى النادي الإيطالي، لكن بيانيتش لعب فقط 30 مباراة مع برشلونة، لم يسجل فيها ولم يصنع وفقا لموقع ”transfermarkt“.