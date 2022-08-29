النصر السعودي يجدد اهتمامه بضم بيانيتش نجم برشلونة

كشفت إذاعة ”كادينا كوبيه“ الإسبانية أن نادي النصر السعودي جدد اهتمامه بضم ميراليم بيانيتش، نجم برشلونة، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث نادي النصر عن تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مديره الفني الجديد، رودي غارسيا، الذي يحاول بناء فريق قوي قادر على التنافس على جميع البطولات المحلية والقارية.

وأشارت الإذاعة إلى أن ”النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع بيانيتش وتم الاتصال مع المسؤولين عن إدارة أعمال اللاعب“.

👉Pjanic:

El Al-Nassr está interesado en ficharle. El Club de, Riad, Arabia Saudí se ha puesto en contacto con el entorno de Pjanic.

Lo entrena Rudi García y está tratando de hacer un equipo competitivo, con fichajes europeos como Álvaro González.

Lo contamos ayer en @tjcope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) August 29, 2022

سبق ولعب بيانيتش تحت قيادة غارسيا خلال فترة تدريب روما الإيطالي قبل سنوات، ولهذا السبب يريد المدرب الفرنسي التعاقد معه مرة أخرى في النصر السعودي.

وكان النصر دخل في مفاوضات في الأيام الأخيرة مع مدافع مارسيليا السابق، ألفارو غونزاليس، الذي انتهى عقده في الـ30 من يونيو الماضي.

بيانيتش صاحب الـ32 عامًا كان انضم للبرسا في صيف 2020 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، في صفقة شهدت انتقال اللاعب الشاب أرتور ميلو للسيدة العجوز.

ويمتد عقد البوسني الحالي مع برشلونة لموسمين آخرين، إذ ينتهي بنهاية الموسم بعد المقبل 2023-2024.

أما غونزاليس، فقد انتهى عقد اللاعب الحر مع نادي أولمبيك مارسيليا في الأول من أغسطس الجاري، الذي انضم إليه في 2020، قادما من نادي فياريال.

وبدأ ألفارو غونزاليس مسيرته الكروية في 2003 مع نادي رسينغ سانتاندر، ولعب أيضا لنادي ريال سرقسطة الإسباني لمدة موسمين.

ألفارو غونزاليس يقترب من الانضمام لنادي النصر في صفقة انتقال حر https://t.co/nFEGbhoy1q pic.twitter.com/aCmQG7eRqy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 28, 2022

وانتقل اللاعب الإسباني صاحب الـ32 عاما، للعب لنادي إسبانيول في 2014، قبل أن ينتقل لنادي فياريال الذي لعب في الفترة من 2016، وحتى 2020.

وتعاقد النصر في السوق الانتقالات الصيفي الحالي مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، ولاعب الوسط البرازيلي لويس غوستافو، والمدافع الإيفواري غيسلان كونان، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، وعبد الرحمن غريب لاعب الأهلي.

وتأهل النصر إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد إلى جانب أندية الهلال والاتحاد والفيحاء.

واستطاع النصر اجتياز أول منافسات دورى روشن السعودي بنجاح بعد فوزه على نظيره الوحدة بنتيجة (1/0) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ”مرسول بارك“.