تفاصيل عقد فهد المولد مع نادي الشباب السعودي

كشفت صحيفة ”الاقتصادية“ عن قيمة صفقة انتقال فهد المولد، لاعب الاتحاد السابق إلى نادي الشباب، حيث أعلن أمس تعاقده رسميا مع اللاعب لمدة 3 مواسم.

وقالت الصحيفة إن قيمة صفقة انتقال المولد للشباب خلال الموسم الجديد، بلغت 15 مليون ريال لمدة 3 أعوام، بواقع 5 ملايين ريال في العام الواحد.

وانتهى عقد المولد مع الاتحاد في يوليو الماضي، ورفضت إدارة الاتحاد تجديد عقده بعد صدور قرار تأديبي من لجنة المنشطات بإيقافه، لمدة 18 شهرا، إثر ثبوت مادة محظورة رياضيا، لكن مركز التحكيم الرياضي خفض العقوبة.

وانضم المولد، البالغ من العمر 27 عاما، لنادي الاتحاد في 2011، حيث شارك الفريق في 21 مباراة خلال الموسم الماضي من الدوري السعودي، وسجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وقال الشباب عبر حسابه على تويتر ”وقعت إدارة نادي الشباب عقدا مع اللاعب الدولي فهد المولد لمدة ثلاث سنوات في صفقة مجانية بداية من فترة الانتقالات الحالية“.

وسبق إيقاف المولد في 2019 لمدة عام بعد سقوطه في اختبار منشطات في مواجهة نظيره النصر ضمن منافسات الدوري.

كما نشر المولد، عدة تغريدات عبر حسابه على موقع ”تويتر“ أكد فيها ارتداءه لشعار ”الليوث“.

وقال المولد: ”الليلة أتشرف بارتداء شعار نادٍ كبيرٍ وغالٍ أيضًا على قلبي، الليلة أنا ليث ضمن قائمة الليوث، وأتشرف وأفخر بالذود عن شعاره، وأسأل الله أن أكون أهلًا لثقة إدارته وجماهيره الكبيرة، ‏دعواتكم“.

وأضاف: ”انتهى عقدي مع العميد كلاعب، وستبقى مكانته في قلبي ما حييت، وستظل جماهير الاتحاد في قلبي، وعلى رأسي، وأمامي، في جميع محطاتي وما تبقى من حياتي“.

رسميًا: فهد المولد ينضم لنادي الشباب السعودي https://t.co/XrmIaRioZz pic.twitter.com/qusus9josr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 28, 2022

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة ”المدينة“ أن البرتغالي نونو سانتو، مدرب نادي الاتحاد، طلب من إدارة الفريق ضرورة التعاقد مع محترف أجنبي يجيد اللعب في مركز المحور قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

كما وافقت إدارة الاتحاد على إعارة خالد السميري لاعب الفريق، إلى نادي الخليج لموسم واحد، خلال الموسم الجديد.

وشارك السميري صاحب الـ25 عاما، في الموسم الماضي في عدة جولات ولم يشارك بشكل أساسي، مع نادي الاتحاد الذي انضم إليه في 2016.

وتعاقد الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال فترة الانتقالات الحالية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، والمصري طارق حامد، والأنغولي هيلدر كوستا، والمدافع أحمد شراحيلي، وزكريا هوساوي، ومحمد الصيعري.

ونجح الاتحاد في تحقيق فوز كبير على نظيره العدالة بنتيجة (3/0)، فيما فاز الشباب أيضا على الباطن بنتيجة (3-0)، في أولى جولات دوري ”روشن“ السعودي.

وفاز الشباب، الذي احتل المركز الرابع الموسم الماضي، 3-صفر على ضيفه الباطن في الجولة الافتتاحية للدوري، وسيلعب خارج أرضه مع أبها يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية.