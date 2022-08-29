حسين عبدالغني: الأهلي في موقف خطير جدا.. الفريق أصبح جسدا بلا روح (فيديو)

أعرب حسين عبدالغني، نجم وقائد الأهلي السعودي الأسبق، عن حزنه من الحالة التي وصل إليها ”الراقي“ بعد أن هبط الفريق لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“، معتبرا أن ما حدث كارثة على أي محب للكرة السعودية.

وقال حسين عبدالغني في تصريحات تلفزيونية: ”ما حدث كارثة بالنسبة لأي أهلاوي ومحب للكرة السعودية إن الأهلي يهبط للدرجة الأولى، في نهاية المطاف هي كرة قدم وممكن الفريق يعود ولكن ستظل موجودة في تاريخ الأهلي، ولكن الآن الأهم ويبقى السؤال هل الأهلي سيعود؟ رأينا في مواجهة القيصومة بالجولة الأولى لدوري يلو، وجدنا الفريق فاقد الشخصية من الإصرار والرغبة، الأهلي في موقف خطير جدا، الأهلي جسد بلا روح ولا أقسو على اللاعبين فقط، المهم أن تظهر الشخصية وقت الهزيمة أيضا مثلما تظهر وقت الفوز“.

وأضاف: ”بصراحة اللاعبون يتحملون جزءا كبيرا من هبوط الفريق، ووصوله لحالته الحالية، وكذلك الإدارة الأهلاوية، ومعهم موسى المحياني والمدرب السابق هاسي والحالي سيبولدي“.

وتابع: ”رسالتي لإدارة الأهلي الحالية بقيادة ماجد النفيعي الذي أحترمه وأقدره على المستوى الشخصي، إذا لم تجد الحل فابتعد عن النادي واترك الرئاسة لشخص آخر يستطيع خدمة النادي. أعرف النفيعي معرفة شخصية وأتمنى إذا لم يكن بيده حل أن يبتعد ويترك مقعده لشخص آخر“.

وشدد: ”النادي بحاجة لهزة وصدمة، وحتى الأهلي لو عاد وأخذ الدوري 10 سنوات ستظل في تاريخ النفيعي أن الفريق هبط في ظل رئاسته، والنادي يحتاج لمدرب نفسي أكثر من فني في دوري الدرجة الأولى، الذي يختلف تماما عن دوري المحترفين، فهو دوري بدني أكثر يعتمد على السرعات والالتحامات والكرات العالية، وأستغرب جدا قرار تجديد عقد سيبولدي“.

ويحل الأهلي ضيفًا على نادي الأخدود في الجولة الثانية من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-23، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، غدا الثلاثاء.

الأهلي افتتح الموسم بتعادل أمام القيصومة بهدف لكل فريق، وفرط في الفوز في الدقائق الأخيرة في المباراة، وسيعمل على مصالحة جماهيره، بالفوز في المباراة، لبداية مشواره في العودة إلى دوري الأضواء.

على الجانب الآخر فإن الأخدود نجح في الفوز في مباراته الأولى بالدوري بثلاثة أهداف لهدف أمام القادسية، ليحتل المركز الثاني.

ويشارك الأهلي في دوري يلو للدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، بعد هبوطه من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في موسم 2021-2022، باحتلال المركز الخامس عشر، وقبل الأخير.