رسميًا.. فهد المولد ينضم لنادي الشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده رسميًا مع فهد المولد، نجم الاتحاد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده رسميًا مع ”العميد“.

ونشر نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ فيديو أعلن عبره تعاقده مع الجناح السعودي، قائلا: ”الشباب يحتوي الفهد“.

وأصدر نادي الشباب بيانًا رسميًا قال فيه إنه وقع عقدَا مع فهد المولد يمتد لثلاثة أعوام.

كما نشر المولد اليوم عدة تغريدات على حسابه بموقع (تويتر) أكد فيها ارتدائه لشعار النادي العاصمي.

وقال المولد: ”الليلة أتشرف بارتداء شعار ناد كبير وغالٍ أيضاً على قلبي، الليلة أنا ليث ضمن قائمة الليوث، أتشرف وأفخر بالذود عن شعاره، وأسأل الله أن أكون أهلاً لثقة إدارته وجماهيره الكبيرة. ‏دعواتكم“.

وأضاف ”انتهى عقدي مع العميد كلاعب وستبقى مكانته في قلبي ما حييت، وستظل جماهير الاتحاد في قلبي وعلى رأسي وأمامي في جميع محطاتي وما تبقى من حياتي“.

1-4

لكل بداية نهاية ..

ولكل نهاية حكاية ورواية ..

ومابين البداية والنهاية فصول من العشق والفخر والهيام ..

الليلة انتها عقدي مع النادي الذي عشقته وتشرفت بخدمته بكافة فئاته السنية.

الليلة انتها مشوار مع الإتحاد بشكل رسمي . — فهد المولد (@fahad_almowalad) August 28, 2022

2-4

انتها عقدي مع العميد كلاعب وستبقى مكانته في قلبي ما حييت ، وستظل جماهير الاتحاد في قلبي وعلى رأسي وأمامي في جميع محطاتي وما تبقى من حياتي . — فهد المولد (@fahad_almowalad) August 28, 2022

3-4

ثم أما بعد :

الليلة أتشرف بارتداء شعار ناد كبير وغالٍ أيضاً على قلبي ، الليلة أنا ليث ضمن قائمة الليوث ، أتشرف وأفخر بالذود عن شعاره ، وأسأل الله أن أكون أهلاً لثقة إدارته وجماهيره الكبيرة.

دعواتكم 🖤🤍 — فهد المولد (@fahad_almowalad) August 28, 2022

4-4

شكراً من الأعماق لزملائي ورفاق دربي في كافة الفئات السنية في نادي الاتحاد والذين تشرفت بهم وبمعرفتهم ، وشكراً لأخي الغالي جراح الظفيري والإخوة الأعزاء في شركة F16 ، — فهد المولد (@fahad_almowalad) August 28, 2022

وقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي تخفيض عقوبة ”المولد“ لاعب الاتحاد الموقوف من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، ونشرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ تقريرًا قالت فيه إنه تم تخفيق العقوبة على ”المولد“، وبالتالي سيكون للاعب أحقية المشاركة في المباريات رسميًا.

يذكر أن فهد المولد، نشر صورة، الأسبوع الماضي، عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، تتضمن بعض التلميحات ربما إلى اقتراب رحيله عن ”العميد“.

ونشر ”المولد“ حكمة على حسابه تقول: ”اللحظة التي تشعر فيها بأن عليك أن تثبت قيمتك للبعض.. هي اللحظة التي عليك أن تتركهم فيها“، ووضع رمزًا تعبيريًا يشير إلى اتفاقه مع الجملة، وكلمة ”بالتأكيد 100%“.

ثم وضع صورة أخرى تحمل جملة: ”سنكون كما نريد ولو بعد حين“، ثم نشر صورة له بعدها مرتديًا قميص المنتخب السعودي.