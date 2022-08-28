إيقاف مهند الشنقيطي شهرين لعدم انضمامه لمنتخب السعودية

قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف مهند الشنقيطي لاعب الاتحاد لمدة شهرين لعدم تلبية الاستدعاء للمنتخب الأوليمبي.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إن الإيقاف سيسري، اعتبارًا من 28 أغسطس 2022، وذلك بعد الاستماع لدفاع النادي وثبوت سلامة اللاعب من أي إصابة وفقًا للجنة الطبية.

كما تم تغريم نادي الاتحاد 300 ألف ريال بسبب عدم استجابته وناديه للاستدعاء المقدم من قبل المنتخب الأولمبي في بطولة آسيا تحت 23 عامًا.

وفيما يلي نص بيان لجنة الاحتراف الصادر اليوم الأحد:

”بالنظر في الإحالة الواردة إلى لجنة الاحتراف بحكم اختصاصها بشأن عدم استجابة اللاعب المحترف بنادي الإتحاد مهند بن مصطفى الشنقيطي، ونادي الاتحاد للاستدعاء المقدم من قبل المنتخب الأولمبي في التاريخ المحدد للمشاركة في بطولة آسيا تحت 23 عامًا، خلال الفترة من 29 مايو وحتى 20 يونيو 2022م، في دولة أوزبكستان“.

وأضافت لجنة الاحتراف :“بعد أن مكّنت لجنة الاحتراف نادي الاتحاد، وإداريي الفريق الأول، واللاعب، من حق الدفاع من خلال عقد جلسات استماع، والتي تم فيها الاستماع إلى دفوعهم.. فقد تقرر إيقاف اللاعب مهند بن مصطفى الشنقيطي لمدة شهرين، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وفرض غرامة مالية على نادي الاتحاد قدرها (300,000) ريال سعودي، الموعد الزمني للسداد هو 30 يومًا، اعتبارًا من تاريخ هذا القرار، علمًا بأن القرار نهائي وغير قابل للاستئناف“.